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Парафіяни села, що на Горохівщині проголосували за вихід з Московського патріархату

Парафіяни села, що на Горохівщині проголосували за вихід з Московського патріархату
У п'ятницю, 8 березня парафіяни сел Мирне, Горохівського району огранізували збори громади, аби вирішити питання про перехід до Православної церкви України.

Відтак, з 215 пристуніх 206 проголосувало "за", 6 - "утрималось", а 3 людини покинули збори не проголосувавши.

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Теги: громада, ПЦУ, перехід, збори, голосування, Мирне
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