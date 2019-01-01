Парафіяни села, що на Горохівщині проголосували за вихід з Московського патріархату
Сьогодні, 21:45
У п'ятницю, 8 березня парафіяни сел Мирне, Горохівського району огранізували збори громади, аби вирішити питання про перехід до Православної церкви України.
Відтак, з 215 пристуніх 206 проголосувало "за", 6 - "утрималось", а 3 людини покинули збори не проголосувавши.
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Відтак, з 215 пристуніх 206 проголосувало "за", 6 - "утрималось", а 3 людини покинули збори не проголосувавши.
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