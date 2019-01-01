У Луцьку прощаються із загиблим у аварії журналістом Юрієм Яцюком. ФОТО

Юрієм Яцюком.



Відспівування Юрія розпочалося у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Попрощатися з журналістом прийшли його колеги, родина і десятки небайдужих лучан.



Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 березня, о 19 годині 18 хвилині на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне»



Загибель Юрія Яцюка стала для всіх страшною звісткою. Дружина загиблого Ольга, розповіла, що її чоловік тільки повертався з



Прощання із відомим спортивним журналістом розпочалося ще із 18 години, суботи, 9 березня у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Похоронять Юрія Яцюка на кладовищі у селі Гаразжда.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 березня, у Луцьку розпочалось прощання із загиблим у страшній аварії заслуженим журналістом УкраїниВідспівування Юрія розпочалося у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Попрощатися з журналістом прийшли його колеги, родина і десятки небайдужих лучан.Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 березня, о 19 годині 18 хвилині на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталася ДТП з потерпілими Загибель Юрія Яцюка стала для всіх страшною звісткою. Дружина загиблого Ольга, розповіла, що її чоловік тільки повертався з похорону журналіста Романа Флішаровського Прощання із відомим спортивним журналістом розпочалося ще із 18 години, суботи, 9 березня у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Похоронять Юрія Яцюка на кладовищі у селі Гаразжда.

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