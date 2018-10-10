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«Якою треба бути мразотою, щоб так паплюжити пам’ять хлопців?» – боєць 51 бригади про банер «для Порошенка» у Луцьку

«Якою треба бути мразотою, щоб так паплюжити пам’ять хлопців?» – боєць 51 бригади про банер «для Порошенка» у Луцьку
У Луцьку на 16-поверхівці в центрі Луцька учора, 13 березня, увечері вивісили великий банер. Його підготували напередодні візиту Президента України Петра Порошенка на Волинь.

«Ти став президентом на крові хлопців 51 ОМБР. Щоб сховати свої злочини, твої генерали її знищили. Волинь такого не пробачає», – такий текст написали на банері. Зауважимо, що у ЗМІ, які належать опозиційним до Президента політичним силам, одразу з’явилася інформація про те, що банер почепили невідомі, які від імені бійців 51 бригади, мовляв, хотіли нагадати Порошенку, аби той пам’ятав, якою ціною він прийшов до влади.

Утім, у середовищі самих бійців такі дії вважають провокацією та використанням пам’яті про хлопців у політичних ігрищах.
Так, боєць 51 бригади Олександр Мартинюк закликав побратимів публічно висловити протест проти таких дій.

«Побачив сьогодні оцей шматок лайна на стіні 16-поверхового будинку в центрі. Я можу лише здогадуватись з чиєї воно дупи, але в мене виникло одне питання: це ж якою кінченою, цинічною, бездушною мразотою треба бути, щоб так паплюжити, використовувати в своїх політичних ігрищах пам'ять хлопців, які полягли за нашу країну, віддали найцінніше? Мені, як бійцю 51 бригади бридко, що всілякі політикани не залишать їх у спокої. Загиблі вже ж не зможуть відповісти, захистити пам'ять про себе.

Закликаю тих з побратимів, кому не всеодно за пацанів, публічно висловити протест проти використання полеглих героїв у своїх корисливих цілях», - написав він.



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Теги: Олександр Мартинюк, банер, Волинь, 51 бригада
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Коментарі 2
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А хто ганьбить Луцьк в міськраді-рейдери,які зохопили крісла(кропчики і вона).Надіються,що клоун або вона виграють вибори.Але українці покажуть свою політичну зрілість,а цим шахраям прийдеться відповісти за все перед громадою.
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Скота Палицю, ху....Ів Товстенюка, Рубльова, проституток з Аверсу на гілляку! Яке ви бл..і маєте відношення до захисту нашої, замітьте су.и не вашої України. Скупили частину продажних чиновничків і рахуєте себе царьками? Вам всім жопа.

всіх інших продажних волиняк
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