Поблизу Луцька – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автопригода трапилась сьогодні, 14 березня, приблизно о 15 годині.



Свідки інциденту зазначають, що автівки зазнали значних механічних пошкоджень.



Хто став винуватцем ДТП наразі не відомо, як і те, чи є постраждалі.



Деталі – згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька при виїзді з села Гаразджа трапилась дорожньо-транспорта пригода за участю Volkswagen і вантажного автомобіля Mitsubishi.Про цеповідомили очевидці.Автопригода трапилась сьогодні, 14 березня, приблизно о 15 годині.Свідки інциденту зазначають, що автівки зазнали значних механічних пошкоджень.Хто став винуватцем ДТП наразі не відомо, як і те, чи є постраждалі.Деталі – згодом.

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