Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:39
Поблизу Луцька при виїзді з села Гаразджа трапилась дорожньо-транспорта пригода за участю Volkswagen і вантажного автомобіля Mitsubishi.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода трапилась сьогодні, 14 березня, приблизно о 15 годині.
Свідки інциденту зазначають, що автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
Хто став винуватцем ДТП наразі не відомо, як і те, чи є постраждалі.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода трапилась сьогодні, 14 березня, приблизно о 15 годині.
Свідки інциденту зазначають, що автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
Хто став винуватцем ДТП наразі не відомо, як і те, чи є постраждалі.
Деталі – згодом.
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