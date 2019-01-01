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Поблизу Луцька – аварія. ФОТО

Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька при виїзді з села Гаразджа трапилась дорожньо-транспорта пригода за участю Volkswagen і вантажного автомобіля Mitsubishi.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Автопригода трапилась сьогодні, 14 березня, приблизно о 15 годині.

Свідки інциденту зазначають, що автівки зазнали значних механічних пошкоджень.

Хто став винуватцем ДТП наразі не відомо, як і те, чи є постраждалі.

Деталі – згодом.

Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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