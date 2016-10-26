У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
У Ковель з візитом прибув Президент України Петро Порошенко.
Глава Держави приїхав до міста у четвер, 14 березня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Як стало відомо, візит Президента перенесли через те, що Порошенко напередодні їздив на передову до військових.
Зазначимо, Гарант під час візиту зі сцени спілкуватиметься з місцевими жителями.
Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Про що у Луцьку говорив Петро Порошенко
А перед тим на сцені присутніх розважав гурт "Плач Єремії". Так, на площі біля мерії зібралися сотні людей. Чимало з них - з прапорами України. Згодом перед людьми виступив Вадим Свириденко – уповноважений Президента України Петра Порошенка з питань реабілітації учасників АТО.
Опісля перед ковельчанами виступив дипломат Дмитро Чекалкін.
«Я знаю всіх кандидатів і абсолютно впевнений, що ніхто не зміг би так гідно представляти країну на міжнародній арені, окрім Петра Олексійовича», - сказав він.
Присутнім демонструють ролик про досягнення Президента з 2014 року. Йдеться про народження нової армії, досягнення децентралізації, безвізовий режим, надання томосу.
Президент нагадав, що колись у Ковелі пообіцяв належним чином вшанувати воїнів УПА. Тепер вони визнані на державному рівні.
Окрім того, за словами Петра Порошенка, воїни з Волині - одні з найкращих в країні. Тож він подякував ковельчанам і усім волинянам, які підтримують армію.
«11 ковельчан полягли... Але ми ніколи і нікому не дозволимо поставити країну на коліна», - наголосив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Глава Держави приїхав до міста у четвер, 14 березня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Поліцейські, техніка і виставка від лісівників: як у Луцьку готуються до приїзду Порошенка. ФОТО
Як стало відомо, візит Президента перенесли через те, що Порошенко напередодні їздив на передову до військових.
Зазначимо, Гарант під час візиту зі сцени спілкуватиметься з місцевими жителями.
Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Про що у Луцьку говорив Петро Порошенко
А перед тим на сцені присутніх розважав гурт "Плач Єремії". Так, на площі біля мерії зібралися сотні людей. Чимало з них - з прапорами України. Згодом перед людьми виступив Вадим Свириденко – уповноважений Президента України Петра Порошенка з питань реабілітації учасників АТО.
Опісля перед ковельчанами виступив дипломат Дмитро Чекалкін.
«Я знаю всіх кандидатів і абсолютно впевнений, що ніхто не зміг би так гідно представляти країну на міжнародній арені, окрім Петра Олексійовича», - сказав він.
Присутнім демонструють ролик про досягнення Президента з 2014 року. Йдеться про народження нової армії, досягнення децентралізації, безвізовий режим, надання томосу.
Президент нагадав, що колись у Ковелі пообіцяв належним чином вшанувати воїнів УПА. Тепер вони визнані на державному рівні.
Окрім того, за словами Петра Порошенка, воїни з Волині - одні з найкращих в країні. Тож він подякував ковельчанам і усім волинянам, які підтримують армію.
«11 ковельчан полягли... Але ми ніколи і нікому не дозволимо поставити країну на коліна», - наголосив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
Сьогодні, 19:16
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:07
У передмісті Луцька продається простора 4-кімнатна квартира*
Сьогодні, 19:02
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 березня
Сьогодні, 19:00
Порошенко таки не приїде до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 18:46