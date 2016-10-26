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У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО

У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель з візитом прибув Президент України Петро Порошенко.

Глава Держави приїхав до міста у четвер, 14 березня.

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Як стало відомо, візит Президента перенесли через те, що Порошенко напередодні їздив на передову до військових.

Зазначимо, Гарант під час візиту зі сцени спілкуватиметься з місцевими жителями.

Нагадаємо, востаннє Петро Порошенко приїжджав на Волинь 15 січня. Тоді він привіз в область Томос та поспілкувався з волинянами у Луцьку, Рожищі та Ківерцях.

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А перед тим на сцені присутніх розважав гурт "Плач Єремії". Так, на площі біля мерії зібралися сотні людей. Чимало з них - з прапорами України. Згодом перед людьми виступив Вадим Свириденко – уповноважений Президента України Петра Порошенка з питань реабілітації учасників АТО.

Опісля перед ковельчанами виступив дипломат Дмитро Чекалкін.

У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО


«Я знаю всіх кандидатів і абсолютно впевнений, що ніхто не зміг би так гідно представляти країну на міжнародній арені, окрім Петра Олексійовича», - сказав він.

Присутнім демонструють ролик про досягнення Президента з 2014 року. Йдеться про народження нової армії, досягнення децентралізації, безвізовий режим, надання томосу.


Президент нагадав, що колись у Ковелі пообіцяв належним чином вшанувати воїнів УПА. Тепер вони визнані на державному рівні.

Окрім того, за словами Петра Порошенка, воїни з Волині - одні з найкращих в країні. Тож він подякував ковельчанам і усім волинянам, які підтримують армію.

«11 ковельчан полягли... Але ми ніколи і нікому не дозволимо поставити країну на коліна», - наголосив він.

У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО
У Ковель приїхав Петро Порошенко. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Ковель, політика
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