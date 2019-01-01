Порошенко на Волині зворушливо розповів про кохання всього життя

Президент Українизворушливо розповів про те, як вперше побачив і покохав свою дружинуПро це він сказав зі сцени у Ковелі надвечір 14 березня.У контексті розповіді про програму підтримки багатодітних сімей Порошенко зауважив, що для Волині ця програма – особливо актуальна, адже тут таких сімей – чимало.«Українців має бути більше. Я вам це кажу на власному прикладі, адже у мене – 4 дітей. І що важливо – від однієї жінки», – усміхнено сказав Глава Держави.«Я в 17 років, як побачив свою Марину, мамі сказав, що одружуюся. Зараз кожен день молюся і дякую Богу за Марину. Вона не просто Перша Леді, вона справжня українка», - сказав Петро Порошенко. Такі його слова у Ковелі зустріли гучними оплесками і вигуками «Браво».«Марина, чуєш, як тебе вітають на Волині?» - з посмішкою сказав Президент.Окрім того, він нагадав про досягнення своєї дружини в інклюзивній освіті.