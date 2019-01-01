Порошенко на Волині зворушливо розповів про кохання всього життя
Сьогодні, 19:44
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з волинянами в Ковелі зворушливо розповів про те, як вперше побачив і покохав свою дружину Марину Порошенко.
Про це він сказав зі сцени у Ковелі надвечір 14 березня.
У контексті розповіді про програму підтримки багатодітних сімей Порошенко зауважив, що для Волині ця програма – особливо актуальна, адже тут таких сімей – чимало.
«Українців має бути більше. Я вам це кажу на власному прикладі, адже у мене – 4 дітей. І що важливо – від однієї жінки», – усміхнено сказав Глава Держави.
«Я в 17 років, як побачив свою Марину, мамі сказав, що одружуюся. Зараз кожен день молюся і дякую Богу за Марину. Вона не просто Перша Леді, вона справжня українка», - сказав Петро Порошенко. Такі його слова у Ковелі зустріли гучними оплесками і вигуками «Браво».
«Марина, чуєш, як тебе вітають на Волині?» - з посмішкою сказав Президент.
Окрім того, він нагадав про досягнення своєї дружини в інклюзивній освіті.
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Про це він сказав зі сцени у Ковелі надвечір 14 березня.
У контексті розповіді про програму підтримки багатодітних сімей Порошенко зауважив, що для Волині ця програма – особливо актуальна, адже тут таких сімей – чимало.
«Українців має бути більше. Я вам це кажу на власному прикладі, адже у мене – 4 дітей. І що важливо – від однієї жінки», – усміхнено сказав Глава Держави.
«Я в 17 років, як побачив свою Марину, мамі сказав, що одружуюся. Зараз кожен день молюся і дякую Богу за Марину. Вона не просто Перша Леді, вона справжня українка», - сказав Петро Порошенко. Такі його слова у Ковелі зустріли гучними оплесками і вигуками «Браво».
«Марина, чуєш, як тебе вітають на Волині?» - з посмішкою сказав Президент.
Окрім того, він нагадав про досягнення своєї дружини в інклюзивній освіті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хай віршик розкаже
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