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Порошенко на Волині зворушливо розповів про кохання всього життя

Порошенко на Волині зворушливо розповів про кохання всього життя
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з волинянами в Ковелі зворушливо розповів про те, як вперше побачив і покохав свою дружину Марину Порошенко.

Про це він сказав зі сцени у Ковелі надвечір 14 березня.

У контексті розповіді про програму підтримки багатодітних сімей Порошенко зауважив, що для Волині ця програма – особливо актуальна, адже тут таких сімей – чимало.

«Українців має бути більше. Я вам це кажу на власному прикладі, адже у мене – 4 дітей. І що важливо – від однієї жінки», – усміхнено сказав Глава Держави.

«Я в 17 років, як побачив свою Марину, мамі сказав, що одружуюся. Зараз кожен день молюся і дякую Богу за Марину. Вона не просто Перша Леді, вона справжня українка», - сказав Петро Порошенко. Такі його слова у Ковелі зустріли гучними оплесками і вигуками «Браво».
«Марина, чуєш, як тебе вітають на Волині?» - з посмішкою сказав Президент.

Окрім того, він нагадав про досягнення своєї дружини в інклюзивній освіті.

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Теги: Петро Порошенко, Марина Порошенко, любов, Ковель
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