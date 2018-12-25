У Луцьку на дитину напала зграя собак. ФОТО





Про один з таких випадіків у facebook написала Анна Левандовська.



У вівторок, 12 березня, жінка поверталась зі своїми дітьми з дитячого садка, аж раптом на її старшого сина накинулась ціла зграя собак.



"Нападають собаки! Район Відродження, Січова, Теремно. Зграя з 8 собак. Вкусили мою дитину 12.03. Ми йшли з садочка до дому. Старший син йшов на крок попереду, я з меншим на руках позаду. Гавкнула одна і всі з кущів кинулись до дитини, одна цапнула.



Бачила їх поодиниці на районі, ніколи не нападали. Відразу від вакцинації відмовились, але лікар сьогодні рекомендував вакцинуватись.



Сьогодні зранку бачили сусіди, як жінка відбивалася від собак сумкою. Постійно бігають за велосипедистами. Я розумію, що собаки не винні, а винні люди, які їх викидають на вулицю, але СКІЛЬКИ ТРЕБА ЩЕ ПОКУСАНИХ ДІТЕЙ, ЩОБ ВЛАДА ЯКОСЬ ВИРІШУВАЛА ПИТАННЯ ПРО БЕЗПРИТУЛЬНИХ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА!", - обурюється лучанка.













До слова, нещодавно в редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost звернулась ще одна лучанка. Її



Окрім того,

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