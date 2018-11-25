Кидали в голову м’яч: в Одесі школярі побили однокласницю до реанімації
Сьогодні, 12:25
В Одесі в одній зі шкіл учні жорстоко побили однокласницю. Зараз дівчинка у реанімації.
На уроці фізкультури хлопчики посміювалися над своєю однокласницею, кидаючи їй у голову м’яч, - пише Факти.
Після чергового удару, дівчинка втратила свідомість і впала у кому. Зараз п’ятикласниця прийшла до тями і знаходиться у реанімації.
Відомо, що батьки дівчинки багато разів зверталися до класного керівника і керівництва школи з проханням припинити знущання однолітків над їхньою дитиною. Але це нічого не дало.
Глава міського департаменту освіти і науки сказала, що планує прийти до школи разом з поліцією.
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На уроці фізкультури хлопчики посміювалися над своєю однокласницею, кидаючи їй у голову м’яч, - пише Факти.
Після чергового удару, дівчинка втратила свідомість і впала у кому. Зараз п’ятикласниця прийшла до тями і знаходиться у реанімації.
Відомо, що батьки дівчинки багато разів зверталися до класного керівника і керівництва школи з проханням припинити знущання однолітків над їхньою дитиною. Але це нічого не дало.
Глава міського департаменту освіти і науки сказала, що планує прийти до школи разом з поліцією.
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