Канадський політолог у Луцьку розповів, чому війна проти Росії триватиме ще довго

У п’ятницю, 15 березня, в приміщенні бібліотеки СНУ відбулася презентації книжкиканадського політолога. Українець за походженням Тарас Кузьо розповідав про причини виникнення революції, націоналізм та історії, пов’язані зі стереотипом криміналітету в Україні.Питанням національної свідомості та ідентичності політолог займається давно. Ще у 2014-2015 роках почав активно їздити східними регіонами України і неодноразово був на фронті разом з волонтерами.Саме після цих подій і з’явилося бажання розібратися у ситуації, дати відповіді на запитання, і читачам, і самому собі: з чого ж розпочалася ця війна, чому брат продовжує йти наступом на брата.Книжку Тараса Кузьо можна сміливо називати підручником з національної свідомості останніх років.«Хочу пояснити, з чого розпочалося написання. Я ніколи не мав ілюзій про Януковича і «Партію Регіонів», але дуже мало інформації було про війну і Донбас. Я вирішив про це писати і проводити дослідження», – каже автор.«Війна Путіна проти України» складається із, так би мовити, двох частин. Перша – бекграунд таких речей, як історія донбаського криміналітету, та чому цей регіон України завжди з ним пов’язували, історія «Партії Регіонів», та її відмінність від інших центристських партій.У другій частині – невтішні прогнози для українців: «Ця війна триватиме ще довго», – констатує Кузьо.Тарас Кузьо переконує, що ця частина і є головною. Там він пояснює, чому ж взагалі існує уся ця військова агресія і війна, яка, згідно його переконань, не закінчиться ще довго.Він пояснює свої неоптимістичні прогнози навколо питання національної ідентичності.«Є дуже багато різних причин, які дискутуються на Заході про кризу і війну. Я думаю, що вони усі помиляються, коли кажуть, що це – вина Заходу чи причини розширення ЄС і НАТО. Я думаю, що це швидше пов’язане з питанням національної ідентичності. Це пов’язано з тим, що російські лідери, російські опозиціонери, так звані фахівці, вважають, що ми не існуємо, а наша держава – фейкова, банкрутизована, п’ята колона Заходу. І саме тому Путін готовий на будь-кого на посаді Президента України, окрім Порошенка. Бо тільки Порошенко йому протистоїть», – розповідає Кузьо.«Не було потреби пояснювати західним українцям, хто ж такі росіяни, хто такі москалі. Не було потрібно пояснювати, що вони не наші брати, але у східній і південній Україні це необхідно було зробити. Все те, що відбулося, для них було повною зрадою. Бо брати такі речі не роблять, вони не крадуть частину твого будинку, не ґвалтують твою сестру і не вбивають твою маму. Вони – вже не брати», – Тарас пояснює, що відбулося те, що думки, які були фактично тільки в західній Україні стали загальнонаціональними.Путін жодного разу не сказав, що росіяни і українці – один народ. Це – так званий, російський шовінізм.Радянська влада визнавала Україну, на відміну від країн, які утворилися після розпаду СРСР. Це пов’язано з тим, що нашу державу краще розуміють у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі, ніж в Москві.Чому? У них є чимало стереотипів і міфів про Україну, тому не можуть об’єктивно оцінювати ситуацію.У своїй книзі Тарас Кузьо розповідає про так званих російськомовних українців, які, на його думку, можуть бути ще більшими патріотами ніж інші.«Існує такий стереотип, що російськомовні українці – росіяни. Підвладні Москві вважають, що всі вони – пропутінські і проросійські, але ніяк не патріоти і не українці», – каже автор книги і доповнює, що: «Через це дослідження я зрозумів, що більшість російськомовних українців є патріотами України. Вони воюють на фронті, навіть у націоналістичних формаціях. Але розуміння російськомовний патріот України немає у Москві. Вони не можуть собі збагнути, що це за людина».Саме бажанням і відчуттям такої незбагненної влади й харчується московське військо загарбників. Кузьо передбачає, що це триватиме ще довго, а єдина людина, яка може поставити крапку кровопролиттю – Путін. Він той, хто це почав і лише він може завершити.Очевидно, якщо ми готові піти на капітуляцію і здатися, то війна закінчиться вже завтра, але опитування показує, що тільки 16% українців готові на це, здебільшого ті, хто живе поблизу гарячих точок.«Одне жити там, а інше – у Львові чи Києві і, певно, вони будуть голосувати за тих, хто буде пропонувати їм такий варіант», – констатує Кузьо.Більшість українців вважають, що Росія повинна заплатити за все. За війну, за збитки, за скалічені життя. Вони першими повинні віддати Донбас і Крим, покинути окуповані території. У соцопитуваннях більш ніж 70% українців висловили таку думку.Кузьо пише: «Для Путіна такого слова, як компроміс немає, він на це не піде», – цілковита правда, яку розуміють усі.Однак, як не дивно, у своїй книзі Тарас розповідає, що були і позитивні результати подій, які ніколи не хочеться згадувати. Йдеться про безвіз, Томос, мінімізацію російського впливу на Україну.«Коли я писав англомовне видання, то називав це явище землетрусом для Росії», – розповідає Кузьо.Книга «Війна Путіна проти України» є ґрунтовним дослідженням причин та витоків російської агресії проти незалежної держави, а сьогодні тільки в наших руках її майбутнє. Тарас Кузьо застерігає, щоб ми не довіряли тим, хто обіцяє мир вже завтра, закінчити війну і опустити ціни на газ, потрібно бути реалістами.