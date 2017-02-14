У Луцьку безхатька арештували за те, що вибив скло в дверях маршрутки
Сьогодні, 20:02
У лютому минулого року на зупинці у селі Липини Луцького району п’яний безхатько вибив скло у дверях маршрутки №9А «Липини-Полонка», чим зірвав рейс.
Днями Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловікові.
У вироку йдеться про те, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, без причини двічі вдарив кулаками в скляні двері маршрутки, коли вона з пасажирами була на зупинці. Унаслідок цього рейс був зірваний, а підприємець зазнав втрат – 1100 гривень.
У суді обвинувачений свою вину повністю визнав.
Відомо, що чоловік вперше притягується до кримінальної відповідальності. Утім, він не має постійного місця проживання, веде бродяжницький спосіб життя. Тож суд вирішив арештувати чоловіка на 1 місяць.
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Днями Луцький міськрайонний суд виніс вирок чоловікові.
У вироку йдеться про те, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, без причини двічі вдарив кулаками в скляні двері маршрутки, коли вона з пасажирами була на зупинці. Унаслідок цього рейс був зірваний, а підприємець зазнав втрат – 1100 гривень.
У суді обвинувачений свою вину повністю визнав.
Відомо, що чоловік вперше притягується до кримінальної відповідальності. Утім, він не має постійного місця проживання, веде бродяжницький спосіб життя. Тож суд вирішив арештувати чоловіка на 1 місяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Краще штрафували б шоферів, що не по графіку їздять, те що говорять по телефоні, хамлять, порушують правила дорожнього руху і багато чого іншого. Тоді і буде лад на маршрутках
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