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Лучани вийшли на весняну руханку. ФОТО

Лучани вийшли на весняну руханку. ФОТО
Кілька десятків лучан у різних мікрорайонах міста вийшли на зарядку.

Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Фізичні вправи на свіжому повітрі виконували, як діти, так і люди страшого віку.

До слова заслужений тренер України з пауерліфтингу Олег Хом'як проводить зарядку щонеділі на спортивному майданчику гімназії №21.

"Емоційно, весело та атмосферно!
Долучайтесь, щонеділі, безкоштовно, цілий рік у будь-яку погоду!", - пише він у своєму facebook.


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Теги: руханка, зарядка
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