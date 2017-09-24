Лучани вийшли на весняну руханку. ФОТО
Сьогодні, 13:25
Кілька десятків лучан у різних мікрорайонах міста вийшли на зарядку.
Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Фізичні вправи на свіжому повітрі виконували, як діти, так і люди страшого віку.
До слова заслужений тренер України з пауерліфтингу Олег Хом'як проводить зарядку щонеділі на спортивному майданчику гімназії №21.
"Емоційно, весело та атмосферно!
Долучайтесь, щонеділі, безкоштовно, цілий рік у будь-яку погоду!", - пише він у своєму facebook.
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Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Фізичні вправи на свіжому повітрі виконували, як діти, так і люди страшого віку.
До слова заслужений тренер України з пауерліфтингу Олег Хом'як проводить зарядку щонеділі на спортивному майданчику гімназії №21.
"Емоційно, весело та атмосферно!
Долучайтесь, щонеділі, безкоштовно, цілий рік у будь-яку погоду!", - пише він у своєму facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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