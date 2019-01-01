У Луцьку шукають перевізників на чотири маршрути
Сьогодні, 10:17
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за чотирма маршрутами.
Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що шукають перевізників на маршрути загального користування № 1, № 8, № 10, № 26а.
Участь у конкурсі можуть брати міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-2. Також на маршрутах мають бути автобуси, пристосовані для людей з обмеженими можливостями.
Термін дії договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом – п’ять років.
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Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що шукають перевізників на маршрути загального користування № 1, № 8, № 10, № 26а.
Участь у конкурсі можуть брати міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-2. Також на маршрутах мають бути автобуси, пристосовані для людей з обмеженими можливостями.
Термін дії договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом – п’ять років.
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