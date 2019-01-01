У Луцьку шукають перевізників на чотири маршрути

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за чотирма маршрутами.Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що шукають перевізників на маршрути загального користування № 1, № 8, № 10, № 26а.Участь у конкурсі можуть брати міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-2. Також на маршрутах мають бути автобуси, пристосовані для людей з обмеженими можливостями.Термін дії договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом – п’ять років.