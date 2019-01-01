У Луцьку фура на «зебрі» причавила елітне Audi





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Дві машини, легковик Audi та фура Renault, не розминулися у п'ятницю, 22 березня, приблизно о 12 годині.



Автопригода трапилася біля кільця на Набережній-Шевченка.



За попередньою інформацією, потерпілих нема. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.



На місці працює патрульна поліція. Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія за участю легковика та фури.Про цеповідомили очевидці ДТП.Дві машини, легковик Audi та фура Renault, не розминулися у п'ятницю, 22 березня, приблизно о 12 годині.Автопригода трапилася біля кільця на Набережній-Шевченка.За попередньою інформацією, потерпілих нема. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.На місці працює патрульна поліція. Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію