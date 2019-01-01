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У Луцьку фура на «зебрі» причавила елітне Audi

У Луцьку фура на «зебрі» причавила елітне Audi
У Луцьку сталася аварія за участю легковика та фури.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Дві машини, легковик Audi та фура Renault, не розминулися у п'ятницю, 22 березня, приблизно о 12 годині.

Автопригода трапилася біля кільця на Набережній-Шевченка.

За попередньою інформацією, потерпілих нема. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.

На місці працює патрульна поліція. Деталі - згодом.

У Луцьку фура на «зебрі» причавила елітне Audi

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Теги: ДТП, аварія
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