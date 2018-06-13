На ремонт дороги «Шацьк-Ратне» витратять майже 400 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:55
Ремонт дороги «Шацьк-Ратне» розпочнуть у цьому році завдяки народному депутату Степану Івахіву, який переконав Кабмін виділити кошти з держбюджету.
Зокрема, нещодавно уряд затвердив перелік ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2019 році.
До цього переліку потрапив напрям «Шацьк – Ратне», який включає у себе два відрізки доріг державного значення (Шацьк – Вилиця – Прип’ять – Любохини-/Т-03-08/ та Т-03-08 Любомль-Дубечне-Здомишель-Ратне-Камінь-Каширський-Любешів-/Р-14/).
Загальна протяжність автошляху 56,3 км. Орієнтована вартість робіт становить 399 млн 649 тис. грн. Наразі розпорядженням затверджені і перші 75 млн грн, аби розпочати дорожні роботи.
Тож днями вже оголосили тендер на виконання робіт. Розпочнуть роботи від селища Шацьк та рухатимуться у напрямку на с.Любохини.
Слід зауважити, що ділянка дороги транспортного руху «Шацьк-Ратне» є одним із важливих туристичних маршрутів до курортної перлини Волині – Шацьких озер.
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Зокрема, нещодавно уряд затвердив перелік ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2019 році.
До цього переліку потрапив напрям «Шацьк – Ратне», який включає у себе два відрізки доріг державного значення (Шацьк – Вилиця – Прип’ять – Любохини-/Т-03-08/ та Т-03-08 Любомль-Дубечне-Здомишель-Ратне-Камінь-Каширський-Любешів-/Р-14/).
Загальна протяжність автошляху 56,3 км. Орієнтована вартість робіт становить 399 млн 649 тис. грн. Наразі розпорядженням затверджені і перші 75 млн грн, аби розпочати дорожні роботи.
Тож днями вже оголосили тендер на виконання робіт. Розпочнуть роботи від селища Шацьк та рухатимуться у напрямку на с.Любохини.
Слід зауважити, що ділянка дороги транспортного руху «Шацьк-Ратне» є одним із важливих туристичних маршрутів до курортної перлини Волині – Шацьких озер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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