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На ремонт дороги «Шацьк-Ратне» витратять майже 400 мільйонів гривень

На ремонт дороги «Шацьк-Ратне» витратять майже 400 мільйонів гривень
Ремонт дороги «Шацьк-Ратне» розпочнуть у цьому році завдяки народному депутату Степану Івахіву, який переконав Кабмін виділити кошти з держбюджету.

Зокрема, нещодавно уряд затвердив перелік ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2019 році.

До цього переліку потрапив напрям «Шацьк – Ратне», який включає у себе два відрізки доріг державного значення (Шацьк – Вилиця – Прип’ять – Любохини-/Т-03-08/ та Т-03-08 Любомль-Дубечне-Здомишель-Ратне-Камінь-Каширський-Любешів-/Р-14/).

Загальна протяжність автошляху 56,3 км. Орієнтована вартість робіт становить 399 млн 649 тис. грн. Наразі розпорядженням затверджені і перші 75 млн грн, аби розпочати дорожні роботи.

Тож днями вже оголосили тендер на виконання робіт. Розпочнуть роботи від селища Шацьк та рухатимуться у напрямку на с.Любохини.

Слід зауважити, що ділянка дороги транспортного руху «Шацьк-Ратне» є одним із важливих туристичних маршрутів до курортної перлини Волині – Шацьких озер.

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Теги: ремонт, дорога, Шацьк, Ратне, Степан Івахів
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