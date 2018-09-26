Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Володимирі-Волинському жінка в пачці з манною крупою знайшла сміття і труп миші.
Про це Наталія Форостян написала у спільноті "Ганьба княжого міста".
"Шановні жителі нашого міста, звертайте увагу, коли ви купуєте манну крупу для дитини. Я купила крупу на ринку, сьогодні вирішили зварити, відкриваємо, а нас очікує сюрприз - миша з кублом і сміття. Емоції переповнюють, напевно, ми її все життя їсти не будем. Мишки на фото немає, наша бабуся на емоціях її котику викинула. Дуже прикро, що нашим діткам продають таку крупу", - обурюється жінка.
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Про це Наталія Форостян написала у спільноті "Ганьба княжого міста".
"Шановні жителі нашого міста, звертайте увагу, коли ви купуєте манну крупу для дитини. Я купила крупу на ринку, сьогодні вирішили зварити, відкриваємо, а нас очікує сюрприз - миша з кублом і сміття. Емоції переповнюють, напевно, ми її все життя їсти не будем. Мишки на фото немає, наша бабуся на емоціях її котику викинула. Дуже прикро, що нашим діткам продають таку крупу", - обурюється жінка.
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