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Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО

Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО
У Володимирі-Волинському жінка в пачці з манною крупою знайшла сміття і труп миші.

Про це Наталія Форостян написала у спільноті "Ганьба княжого міста".

"Шановні жителі нашого міста, звертайте увагу, коли ви купуєте манну крупу для дитини. Я купила крупу на ринку, сьогодні вирішили зварити, відкриваємо, а нас очікує сюрприз - миша з кублом і сміття. Емоції переповнюють, напевно, ми її все життя їсти не будем. Мишки на фото немає, наша бабуся на емоціях її котику викинула. Дуже прикро, що нашим діткам продають таку крупу", - обурюється жінка.
Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО
Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО
Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО
Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО

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Теги: їжа, здоров'я, продукти, скарга
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