На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 13:59
Поблизу села Воєгоща на трасі Камінь-Каширський – Любешів зіткнулися два легкових автомобілі Opel Omega та Opel Astra.
Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.
Відомо, що 23 березня о 23:04 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського від'єднали акумуляторні батареї та, за допомогою лебідки, витягли легкові автомобілі на дорожнє покриття.
Внаслідок ДТП постраждали чотири особи, троє з яких забрала карета швидкої допомоги, інший відмовився від госпіталізації.
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Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.
Відомо, що 23 березня о 23:04 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського від'єднали акумуляторні батареї та, за допомогою лебідки, витягли легкові автомобілі на дорожнє покриття.
Внаслідок ДТП постраждали чотири особи, троє з яких забрала карета швидкої допомоги, інший відмовився від госпіталізації.
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