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На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО

На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО
Поблизу села Воєгоща на трасі Камінь-Каширський – Любешів зіткнулися два легкових автомобілі Opel Omega та Opel Astra.

Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.

Відомо, що 23 березня о 23:04 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського від'єднали акумуляторні батареї та, за допомогою лебідки, витягли легкові автомобілі на дорожнє покриття.

Внаслідок ДТП постраждали чотири особи, троє з яких забрала карета швидкої допомоги, інший відмовився від госпіталізації.

На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО
На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО
На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО
На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО


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Теги: аварія, Воєгоща, Волинь, рятувальники
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