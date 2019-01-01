На Волині через зіткнення два автомобілі злетіли з траси: троє людей – у лікарні. ФОТО





Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.



Відомо, що 23 березня о 23:04 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.



Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського від'єднали акумуляторні батареї та, за допомогою лебідки, витягли легкові автомобілі на дорожнє покриття.



Внаслідок ДТП постраждали чотири особи, троє з яких забрала карета швидкої допомоги, інший відмовився від госпіталізації.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Воєгоща на трасі Камінь-Каширський – Любешів зіткнулися два легкових автомобілі Opel Omega та Opel Astra.Про це повідомляють камінь-каширські рятувальники.Відомо, що 23 березня о 23:04 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського від'єднали акумуляторні батареї та, за допомогою лебідки, витягли легкові автомобілі на дорожнє покриття.Внаслідок ДТП постраждали чотири особи, троє з яких забрала карета швидкої допомоги, інший відмовився від госпіталізації.

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