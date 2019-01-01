На Хмельниччині педофіл зґвалтував та пограбував 11-річну дівчинку

В Хмельницькій області 28-річний чоловік заманив до свого будинку 11-річну дівчину, де її зґвалтував та пограбував.Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.Інцидент трапився 24 березня. Зазначається, що педофіл заманив дитину до себе додому. Після наруги чоловік пограбував дівчинку.Усю ніч після злочину він переховувався у сіннику. Наразі його затримали."Потрібен реєстр цих покидьків, як у всіх розвинутих країнах", - йдеться у дописі.