На Хмельниччині педофіл зґвалтував та пограбував 11-річну дівчинку
Сьогодні, 13:22
В Хмельницькій області 28-річний чоловік заманив до свого будинку 11-річну дівчину, де її зґвалтував та пограбував.
Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
Інцидент трапився 24 березня. Зазначається, що педофіл заманив дитину до себе додому. Після наруги чоловік пограбував дівчинку.
Усю ніч після злочину він переховувався у сіннику. Наразі його затримали.
"Потрібен реєстр цих покидьків, як у всіх розвинутих країнах", - йдеться у дописі.
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Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
Інцидент трапився 24 березня. Зазначається, що педофіл заманив дитину до себе додому. Після наруги чоловік пограбував дівчинку.
Усю ніч після злочину він переховувався у сіннику. Наразі його затримали.
"Потрібен реєстр цих покидьків, як у всіх розвинутих країнах", - йдеться у дописі.
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