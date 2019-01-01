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Волинянку після клінічної смерті врятували медики «швидкої»

Волинянку після клінічної смерті врятували медики «швидкої»
У Маневичах медики відкачали жінку, яка вдавилася.

24 березня о 20:20 год. в ЦОД КЗ "ВОЦЕМДМК" надійшов виклик у смт. Маневичі, з приводу удушення стороннім предметом верхніх дихальних шляхів, - повідомили медики.

На місце події негайно виїхала бригада ЕМД Маневицького відділенн , яка прибула на виклик за 1 хв. У пацієнтки медики констатували клінічну смерть.

"Для відновлення прохідності дихальних шляхів, було застосовано прийом Геймліха. Появилось самостійне дихання та пульс на периферичних судинах, відновилась свідомість. Пацієнтку зі стабільною гемодинамікою госпіталізовано в реанімаційне відділення Маневицької ЦРЛ. Найбільша радість для нас медиків - це бачити вдячні очі врятованих наших пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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