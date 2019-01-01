Скільки платять безробітним волинянам

Часто пошукачі роботи цікавляться розміром допомоги по безробіттю, алгоритмом її призначення та виплати.На найбільш розповсюджені питання, які порушують безробітні, відповідає начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Волинського обласного центру зайнятостіВідповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття», допомога призначається з восьмого дня, після реєстрації у центрі зайнятості.Якщо ж людина звільнена з попереднього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, то у такому випадку порядок інший. Відповідно до вищевказаного Закону, виплати по безробіттю будуть нараховуватися лише з 91-го календарного дня.Розмір виплат залежить від страхового стажу. Про це йдеться у наказі Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі й одноразової виплати для організації безробітним підприємницької діяльності».Якщо страховий стаж упродовж дванадцяти місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить шість або більше місяців, допомога по безробіттю визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним страхуванням.Залежно від страхового стажу:до 2 років – 50 %;від 2 до 6 років – 55 %;від 6 до 10 років – 60 %;понад 10 років – 70 %.Окрім того, сума допомоги по безробіттю може змінюватися залежно від терміну перебування на обліку. Перші 90 календарних днів безробітні отримують 100 %. Упродовж наступних 90 днів – 80 %, надалі – 70 %.Із 1 січня 2019 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю для осіб, яким призначають виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати, зріс до 1 630 гривень, раніше становив 1 440 грн.Особи, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу, отримають 610 гривень. Раніше сума допомоги для цієї категорії громадян становила 544 грн.Валентина Дунас додає, що допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом. Зараз він становить 7 684 гривні.