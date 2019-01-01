Де харчувалися в Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО

Солдатська їдальня

Солдатська їдальня

Їдальня для солдат, Ковель

Їдальня для солдат, Ковель

Солдатський бар в Ковелі

Фасад кафе в Ковелі

Австрійські військові обідають на вулиці в Ковелі

Солдати австрійської армії відпочивають в барі, Ковель

Австрійська національна бібліотека (нім. Österreichische Nationalbibliothek) містить багато світлин, пов’язаних із столітньою історією Волині.Проте чи не найбільшу цікавість викликають фото, на яких можна побачити звичайні побутові сцени із життя волинських міст та сіл.Сьогоднішня фото добірка стосується закладів харчування, які були в місті Ковелі у роки Першої світової війни. На фото наші читачі зможуть побачити як виглядали кафе, бари та їдальні у місті Ковелі. Усі ці заклади обслуговували потреби австрійських солдат, що перебували в роки війни в місті.До нашого часу дійшли відомості про раціон та продукти харчування, які вживали солдати австрійської армії у мирний час.Вранці близько о 6-00 солдати отримували кружку чорної кави без цукру. Приблизно в 12-30 солдат обідав. Що входило в обіднє меню?Це був овочевий суп, друга страва і шматок вареного м'яса (190 гр.). О 18-00 солдати вечеряли П'ять днів на тиждень вечеря складалась із овочевих, картопляних, мучних страв або каші, і два дні в тиждень із страви, що містила квашену капусту, а також обов’язково чорну каву без цукру.У всіх випадках солдат сам визначав скільки хліба витрачати на кожний прийом їжі.За свої гроші солдат має можливість купувати в буфеті чи барі тютюн, сигари, хліб, каву, чай, цукор, пиво або вино.У військовий час раціон змінювався. На сутки солдату видавали: хліба - 700 гр., яєчних сухарів - 400 гр., м'яса - 400 гр., свіжих овочів - 140 гр., зелень для супу - 1 гр., натуральної кави - 92 гр., вина – 0,5 л, цибулі – 5 гр., солі – 30 30 гр., перцю - 0.5 гр., оцту - 2 гр., тютюну - 36 грам.Джерело фото: http://europeana.eu/