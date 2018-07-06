Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною

Христина Олексюк, яка у популярному серіалі зіграла роль подруги однієї з головних героїнь, їде у фан-тур містами України разом із іншими акторами «Школи».



Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.



«Усім привіт! так, я теж їду в фан тур «Школа». Наразі у нас проходять репетиції, на яких панує творча атмосфера. А ти прийдеш на фан- зустріч, буде дуже цікаво?», – пише Христина.



Окрім цього дівчина повідомила, що невдовзі розіграє декілька квитків на фан-зустріч



Христина розповіла, що репетиції зараз – у самому розпалі, а з командою збираються щодня, тож актори обіцяють дивувати і вражати прихильників у своєму останньому всеукраїнському турі.







Фото зі сторінки Христини Олексюк у Instagram.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка, яка у популярному серіалі зіграла роль подруги однієї з головних героїнь, їде у фан-тур містами України разом із іншими акторами «Школи».Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.«Усім привіт! так, я теж їду в фан тур «Школа». Наразі у нас проходять репетиції, на яких панує творча атмосфера. А ти прийдеш на фан- зустріч, буде дуже цікаво?», – пише Христина.Окрім цього дівчина повідомила, що невдовзі розіграє декілька квитків на фан-зустріч у рідному місті Луцьку, яка відбудеться 4 квітня . Переможців обере серед своїх підписників у Instagram. Радить не проґавити такий шанс: «Скажу по-секрету, що будуть і танці і співи», – поділилася акторка.Христина розповіла, що репетиції зараз – у самому розпалі, а з командою збираються щодня, тож актори обіцяють дивувати і вражати прихильників у своєму останньому всеукраїнському турі.

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