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Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною

Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною
Лучанка Христина Олексюк, яка у популярному серіалі зіграла роль подруги однієї з головних героїнь, їде у фан-тур містами України разом із іншими акторами «Школи».

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

«Усім привіт! так, я теж їду в фан тур «Школа». Наразі у нас проходять репетиції, на яких панує творча атмосфера. А ти прийдеш на фан- зустріч, буде дуже цікаво?», – пише Христина.

Окрім цього дівчина повідомила, що невдовзі розіграє декілька квитків на фан-зустріч у рідному місті Луцьку, яка відбудеться 4 квітня. Переможців обере серед своїх підписників у Instagram. Радить не проґавити такий шанс: «Скажу по-секрету, що будуть і танці і співи», – поділилася акторка.

Христина розповіла, що репетиції зараз – у самому розпалі, а з командою збираються щодня, тож актори обіцяють дивувати і вражати прихильників у своєму останньому всеукраїнському турі.

Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною
Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною
Лучанка, яка зіграла роль у серіалі «Школа», їде у фан-тур Україною


Фото зі сторінки Христини Олексюк у Instagram.

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Теги: школа, серіал, актори, фан тур, луцьк, промінь, христина олексюк
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