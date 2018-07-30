У волинянина вилучили сурогатного алкоголю на 1,5 мільйона гривень

Рівненські фіскали вилучила з незаконного обігу велику партію сурогатного алкоголю на Волині.Фіскали розслідували кримінальне провадження та встановили жителя Рівненської області, який здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками, - інформує є ГУ ДФС у Рівненській області.Алкоголь чоловік купував у волинянина, який здійснював їх незаконне виробництво, зберігання, транспортування та продаж, використовуючи гаражні та складські приміщення, розташовані в обласному центрі та на території регіону.Під час обшуку вказаних приміщень, а також автомобілів, які використовувалися у незаконній діяльності, вилучили та передали на зберігання 3,2 тис. літрів спирту, 70 літрів спиртової суміші. тис. літрів фальсифікованого алкоголю та 21 тис. 150 пачок тютюнових виробів з підробленими акцизними марками, а також 2 автомобіля.Загалом з незаконного обігу вилучено підакцизної продукції вартістю понад 1,5 млн. грн. Триває слідство.