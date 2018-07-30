У волинянина вилучили сурогатного алкоголю на 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 09:16
Рівненські фіскали вилучила з незаконного обігу велику партію сурогатного алкоголю на Волині.
Фіскали розслідували кримінальне провадження та встановили жителя Рівненської області, який здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками, - інформує є ГУ ДФС у Рівненській області.
Алкоголь чоловік купував у волинянина, який здійснював їх незаконне виробництво, зберігання, транспортування та продаж, використовуючи гаражні та складські приміщення, розташовані в обласному центрі та на території регіону.
Під час обшуку вказаних приміщень, а також автомобілів, які використовувалися у незаконній діяльності, вилучили та передали на зберігання 3,2 тис. літрів спирту, 70 літрів спиртової суміші. тис. літрів фальсифікованого алкоголю та 21 тис. 150 пачок тютюнових виробів з підробленими акцизними марками, а також 2 автомобіля.
Загалом з незаконного обігу вилучено підакцизної продукції вартістю понад 1,5 млн. грн. Триває слідство.
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Фіскали розслідували кримінальне провадження та встановили жителя Рівненської області, який здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками, - інформує є ГУ ДФС у Рівненській області.
Алкоголь чоловік купував у волинянина, який здійснював їх незаконне виробництво, зберігання, транспортування та продаж, використовуючи гаражні та складські приміщення, розташовані в обласному центрі та на території регіону.
Під час обшуку вказаних приміщень, а також автомобілів, які використовувалися у незаконній діяльності, вилучили та передали на зберігання 3,2 тис. літрів спирту, 70 літрів спиртової суміші. тис. літрів фальсифікованого алкоголю та 21 тис. 150 пачок тютюнових виробів з підробленими акцизними марками, а також 2 автомобіля.
Загалом з незаконного обігу вилучено підакцизної продукції вартістю понад 1,5 млн. грн. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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