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Стало відомо, де і ким працює Гунчик

Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Після звільнення з посади голови Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик став директором дивізіону у державному концерні "Укроборонпром".

Про це стало відомо з декларації Гунчика за 2018 рік.

Так, згідно з нею місцем роботи екс-губернатора наразі є державний концерн "Укроборонпром". Там Володимир Гунчик обіймає посаду директора дивізіону.

Окрім того, колишній очільник області є депутатом Волинської обласної ради.

Зазначимо, на новому місці роботи у 2018 роботи Гунчик встиг заробити 165 107 гривень.

У цьому ж році, ще будучи на посаді голови ОДА, він також заробив 121 420 гривень, 134 363 гривні пенсії, а ще отримав 1 441 295 гривень процентів з банківського депозиту.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Порошенко: Гунчику запропонували «цікаву» роботу

Нагадаємо, 23 березня 2018 Президент України Петро Порошенко представив нового голову Волинської обласної державної адміністрації.

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Теги: Володимир Гунчик, кадри, посада, робота, Укроборонпром, вибір редактора
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