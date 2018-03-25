Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Сьогодні, 10:33
Після звільнення з посади голови Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик став директором дивізіону у державному концерні "Укроборонпром".
Про це стало відомо з декларації Гунчика за 2018 рік.
Так, згідно з нею місцем роботи екс-губернатора наразі є державний концерн "Укроборонпром". Там Володимир Гунчик обіймає посаду директора дивізіону.
Окрім того, колишній очільник області є депутатом Волинської обласної ради.
Зазначимо, на новому місці роботи у 2018 роботи Гунчик встиг заробити 165 107 гривень.
У цьому ж році, ще будучи на посаді голови ОДА, він також заробив 121 420 гривень, 134 363 гривні пенсії, а ще отримав 1 441 295 гривень процентів з банківського депозиту.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Порошенко: Гунчику запропонували «цікаву» роботу
Нагадаємо, 23 березня 2018 Президент України Петро Порошенко представив нового голову Волинської обласної державної адміністрації.
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Про це стало відомо з декларації Гунчика за 2018 рік.
Так, згідно з нею місцем роботи екс-губернатора наразі є державний концерн "Укроборонпром". Там Володимир Гунчик обіймає посаду директора дивізіону.
Окрім того, колишній очільник області є депутатом Волинської обласної ради.
Зазначимо, на новому місці роботи у 2018 роботи Гунчик встиг заробити 165 107 гривень.
У цьому ж році, ще будучи на посаді голови ОДА, він також заробив 121 420 гривень, 134 363 гривні пенсії, а ще отримав 1 441 295 гривень процентів з банківського депозиту.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Порошенко: Гунчику запропонували «цікаву» роботу
Нагадаємо, 23 березня 2018 Президент України Петро Порошенко представив нового голову Волинської обласної державної адміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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