Стало відомо, де і ким працює Гунчик

Володимир Гунчик став директором дивізіону у державному концерні "Укроборонпром".



Про це стало відомо з



Так, згідно з нею місцем роботи екс-губернатора наразі є державний концерн "Укроборонпром". Там Володимир Гунчик обіймає посаду директора дивізіону.



Окрім того, колишній очільник області є депутатом Волинської обласної ради.



Зазначимо, на новому місці роботи у 2018 роботи Гунчик встиг заробити 165 107 гривень.



У цьому ж році, ще будучи на посаді голови ОДА, він також заробив 121 420 гривень, 134 363 гривні пенсії, а ще отримав 1 441 295 гривень процентів з банківського депозиту.



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Нагадаємо, 23 березня 2018 Президент України Петро Порошенко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після звільнення з посади голови Волинської обласної державної адміністраціїстав директором дивізіону у державному концерні "Укроборонпром".Про це стало відомо з декларації Гунчика за 2018 рік.Так, згідно з нею місцем роботи екс-губернатора наразі є державний концерн "Укроборонпром". Там Володимир Гунчик обіймає посаду директора дивізіону.Окрім того, колишній очільник області є депутатом Волинської обласної ради.Зазначимо, на новому місці роботи у 2018 роботи Гунчик встиг заробити 165 107 гривень.У цьому ж році, ще будучи на посаді голови ОДА, він також заробив 121 420 гривень, 134 363 гривні пенсії, а ще отримав 1 441 295 гривень процентів з банківського депозиту.Нагадаємо, 23 березня 2018 Президент України Петро Порошенко представив нового голову Волинської обласної державної адміністрації

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