вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку шукають інспекторів з паркування

У Луцьку шукають інспекторів з паркування
У Луцьку підшукують людей на посади інспекторів з паркування.

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.

Депутат Микола Федік поцікавився, коли у Луцьку на повну запрацюють інспектори з паркування і чи не буде законодавчих колізій, якщо цю справу доручать муніципальній варті.

В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що на сьогодні підбирають людей на посади і сподіваються, що інспектори невдовзі розпочнуть роботу.

«Нас цікавить порядок при паркування транспорту, безпека, надходження в бюджет. Я думаю, що колізій не буде», - зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: паркування, спеціалісти, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому парку повністю змінять центральну алею
Сьогодні, 12:51
У Києві обвалився дах будівлі: є потерпілі
Сьогодні, 12:48
У Луцьку шукають інспекторів з паркування
Сьогодні, 12:28
Пустовіт порівняв ремонт мосту на Ковельській з приготуванням борщу
Сьогодні, 12:25
«В нас не село»: у Луцьку нарікають на відсутність маршруток у вечірній час
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
Луцькому підприємцю не віддали землю для ведення бізнесу Луцькому підприємцю не віддали землю для ведення бізнесу
Сьогодні, 11:04
Провладна більшість в Луцькраді вдається до подвійних стандартів, – юрист Провладна більшість в Луцькраді вдається до подвійних стандартів, – юрист
21 березень, 17:45
У Луцьку муніципали покарали «автоандонів». ФОТО У Луцьку муніципали покарали «автоандонів». ФОТО
18 березень, 18:15
У французькому аеропорту автомобілі паркуватимуть роботи. ВІДЕО У французькому аеропорту автомобілі паркуватимуть роботи. ВІДЕО
18 березень, 04:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Швейцарський мандрівник, який прямує до Індії, завітав на Волинь. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:57
 0
У кінці березня Україну накриють потужні магнітні бурі
Сьогодні, 13:40
 0
На волинській автостанції – стрілянина
Сьогодні, 13:33
 0
Туристичний сезон на порозі: як готуються у Світязі. ФОТО
Сьогодні, 13:26
 0
Вбивство Каті Литкіної: опублікували відео вирішального суду
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8