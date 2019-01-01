У Луцьку шукають інспекторів з паркування
Сьогодні, 12:28
У Луцьку підшукують людей на посади інспекторів з паркування.
Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Микола Федік поцікавився, коли у Луцьку на повну запрацюють інспектори з паркування і чи не буде законодавчих колізій, якщо цю справу доручать муніципальній варті.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що на сьогодні підбирають людей на посади і сподіваються, що інспектори невдовзі розпочнуть роботу.
«Нас цікавить порядок при паркування транспорту, безпека, надходження в бюджет. Я думаю, що колізій не буде», - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Микола Федік поцікавився, коли у Луцьку на повну запрацюють інспектори з паркування і чи не буде законодавчих колізій, якщо цю справу доручать муніципальній варті.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що на сьогодні підбирають людей на посади і сподіваються, що інспектори невдовзі розпочнуть роботу.
«Нас цікавить порядок при паркування транспорту, безпека, надходження в бюджет. Я думаю, що колізій не буде», - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому парку повністю змінять центральну алею
Сьогодні, 12:51
У Києві обвалився дах будівлі: є потерпілі
Сьогодні, 12:48
У Луцьку шукають інспекторів з паркування
Сьогодні, 12:28