У Луцьку шукають інспекторів з паркування

У Луцьку підшукують людей на посади інспекторів з паркування.Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.Депутатпоцікавився, коли у Луцьку на повну запрацюють інспектори з паркування і чи не буде законодавчих колізій, якщо цю справу доручать муніципальній варті.В.о. мераповідомив, що на сьогодні підбирають людей на посади і сподіваються, що інспектори невдовзі розпочнуть роботу.«Нас цікавить порядок при паркування транспорту, безпека, надходження в бюджет. Я думаю, що колізій не буде», - зауважив він.