Дівчинці було 2 роки, коли загинув тато: закликають привітати дитину волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій шостий день народження святкуватимеіз Любомльського району. Вона є донькою. 23-річний військовослужбовець 51-ї бригади загинув у ДТП.Чоловік був опорою для своєї сім’ї. Його батьки розлучилися і він підтримував свою маму та сестру, яка овдовіла і виховувала сина. Мама дівчинки Олена розповідає, що Владислава є маленькою копією свого тата як зовнішньо, так і внутрішньо. Дівчинці було лише два рочки коли батько загинув і вона його погано пам’ятає. Коли Владуся була ще немовлятком і погано спала ночами, то татко завжди був поруч, втішав її та не спускав донечку із рук. Вона кожного дня згадує його і дуже за ним сумує.Дівчинка пригортає до себе татусеві фотографії, цілує їх і вірить, що татусь оберігає їх із мамою від усього лихого та щовечора запалює для них зірочки на небі.Маленька красунечка ходить у дитячий садок в старшу групу. Вона дуже активна, любить танцювати та малювати і вже мріє про те, як ходитиме до школи.Дівчинка колекціонує іграшки із кіндерів, конструктори "LEGO Friends" та любить збирати пазли. Влада полюбляє читати різні історії та обожнює мультики.Маленька мамина помічниця завжди підтримає маму Олену по господарству, адже дуже любить мити посуд, прибирає іграшки, пилососить та миє підлогу.У дівчинки є проблеми зі ступнями і вона потребує масажей та ортопедичного взуття.Владка із мамою живе у дідуся, бабусі та прабабусі. Вони дуже люблять свою онучку. Дитина часто буває у своїх бабусі та тітки по татовій лінії, вона обожнює своїх двоюрідних братиків Сашка та Романа.Владислава не мала змоги відпочивати у таборах чи побувати за кордоном, але мріє про це. Дівчинка любить свою Батьківщину і розуміє, що її потрібно цінувати та захищати, як це робив її татусь.Наша іменинниця дуже чуйна та мила дитина. Вона співчутлива та дружелюбна. Давайте зігріємо щире серце маленької Владислави, яка так потребує нашої із вами підтримки та любові.Інформація для благодійників: