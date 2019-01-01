У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*





Нагадаємо, у цьому сучасному житловому комплексі простора сучасна трикімнатна квартира площею 80,4 квадратних метра продається за вигідною ціною — 12 500 гривень за квадратний метр, - пише



Виконроб Олександр Поліщук розповів, що в другому будинку на фінальному етапі фасадні роботи. Будівлю утеплюють пінопластерольними плитами товщиною 10 сантиметрів, а також мінеральною ватою такої ж товщини навколо вікон. Опісля стіни фарбують австрійської фарбою торгової марки Baumit.



«Таким чином, мешканці будинку отримують надійної якості утеплений фасад та можуть не хвилюватися за естетичний вигляд будівлі», — кажуть в компанії.



Також Олександр Поліщук повідомив, що фахівці «Інвестора» з геодезистами готують майданчик до облаштування котловану для третього будинку.



Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.



Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівельному майданчику ЖК «Парковий квартал», який в Ковелі зводить будівельна компанія «Інвестор», завершують фасадні роботи в другому будинку та розпочали підготовку до облаштування котловану для третього.Нагадаємо, у цьому сучасному житловому комплексі простора сучасна трикімнатна квартира площею 80,4 квадратних метра продається за вигідною ціною — 12 500 гривень за квадратний метр, - пише Район.Луцьк Виконроброзповів, що в другому будинку на фінальному етапі фасадні роботи. Будівлю утеплюють пінопластерольними плитами товщиною 10 сантиметрів, а також мінеральною ватою такої ж товщини навколо вікон. Опісля стіни фарбують австрійської фарбою торгової марки Baumit.«Таким чином, мешканці будинку отримують надійної якості утеплений фасад та можуть не хвилюватися за естетичний вигляд будівлі», — кажуть в компанії.Також Олександр Поліщук повідомив, що фахівці «Інвестора» з геодезистами готують майданчик до облаштування котловану для третього будинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію