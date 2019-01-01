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У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*

У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
На будівельному майданчику ЖК «Парковий квартал», який в Ковелі зводить будівельна компанія «Інвестор», завершують фасадні роботи в другому будинку та розпочали підготовку до облаштування котловану для третього.

Нагадаємо, у цьому сучасному житловому комплексі простора сучасна трикімнатна квартира площею 80,4 квадратних метра продається за вигідною ціною — 12 500 гривень за квадратний метр, - пише Район.Луцьк.

Виконроб Олександр Поліщук розповів, що в другому будинку на фінальному етапі фасадні роботи. Будівлю утеплюють пінопластерольними плитами товщиною 10 сантиметрів, а також мінеральною ватою такої ж товщини навколо вікон. Опісля стіни фарбують австрійської фарбою торгової марки Baumit.

«Таким чином, мешканці будинку отримують надійної якості утеплений фасад та можуть не хвилюватися за естетичний вигляд будівлі», — кажуть в компанії.

Також Олександр Поліщук повідомив, що фахівці «Інвестора» з геодезистами готують майданчик до облаштування котловану для третього будинку.

Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» у Ковелі завершують утеплювати фасад. ФОТО*

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Теги: Інвестор, будівництво
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