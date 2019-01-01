Вночі Україна перейде на літній час: спатимемо на годину менше

У ніч із суботи на неділю відбудеться перехід на літній час. Перевести стрілки на одну годину вперед потрібно 31 березня о третій годині ранку.Через перехід на літній час спатимемо на годину менше.Як відомо, переведення часу на літній – 2019 здійснюють згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509. «Про порядок обчислення часу на території України».На літній час разом з Україною перейдуть понад 70 країн світу Європи.До речі, вперше переводити годинник запропонували в 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було ухвалено з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час приписують англійцю Вільяму Віллетту.В Україні годинник переводять з 1981 року.