У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент»





Про це повідомляє рух



Нагадуємо, що це є порушенням. Голос зарахували Володимиру Зеленському. Але все одно із відривом у 25 голосів на цій дільниці переміг Петро Порошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дільниці №071038 у Луцьку визнали дійсними бюлетень, на якому поруч з прізвищем Зеленського було написано «наш президент».Про це повідомляє рух ЧЕСНО Нагадуємо, що це є порушенням. Голос зарахували. Але все одно із відривом у 25 голосів на цій дільниці переміг

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