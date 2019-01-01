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У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент»

У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент»
На дільниці №071038 у Луцьку визнали дійсними бюлетень, на якому поруч з прізвищем Зеленського було написано «наш президент».

Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

Нагадуємо, що це є порушенням. Голос зарахували Володимиру Зеленському. Але все одно із відривом у 25 голосів на цій дільниці переміг Петро Порошенко.


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Теги: бюлетень, вибори, Луцьк, Володимир Зеленський
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Коментарі 1
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Соромно має бути порошенко після фрази , але всеодно з відривом в 25 голосів переміг порошенко )))
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