У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент»
Сьогодні, 06:10
На дільниці №071038 у Луцьку визнали дійсними бюлетень, на якому поруч з прізвищем Зеленського було написано «наш президент».
Про це повідомляє рух ЧЕСНО.
Нагадуємо, що це є порушенням. Голос зарахували Володимиру Зеленському. Але все одно із відривом у 25 голосів на цій дільниці переміг Петро Порошенко.
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Про це повідомляє рух ЧЕСНО.
Нагадуємо, що це є порушенням. Голос зарахували Володимиру Зеленському. Але все одно із відривом у 25 голосів на цій дільниці переміг Петро Порошенко.
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Коментарі 1
Соромно має бути порошенко після фрази , але всеодно з відривом в 25 голосів переміг порошенко )))
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