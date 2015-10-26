За кого найбільше проголосували у Володимирі
Сьогодні, 10:12
За паралельним підрахунком голосів у Володимирі-Волинському визначили трійку лідерів: Зеленський, Тимошенко та Порошенко.
Додамо, що явка виборців на дільницях Володимира-Волинського склала 66,94%, - пише Буг.
У Володимирі-Волинському симпатії виборців розділилися наступним чином:
Зеленський – 28.87%
Тимошенко – 18.38%
Порошенко – 14.67%
Гриценко – 11.93 %
Смешко – 7.99 %
Ляшко – 4.85 %
Бойко – 4.02%
Кошулинський – 2.66 %
У виборчому окрузі №19 першу трійку склали:
Зеленський – 24,33%
Тимошенко – 22,14%
Порошенко – 15,2%
В той же час на ОВК у Володимир-Волинський продовжують привозити бюлетені з ДВК Любомльського, Володимир-Волинського та Іваничівського районів.
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Додамо, що явка виборців на дільницях Володимира-Волинського склала 66,94%, - пише Буг.
У Володимирі-Волинському симпатії виборців розділилися наступним чином:
Зеленський – 28.87%
Тимошенко – 18.38%
Порошенко – 14.67%
Гриценко – 11.93 %
Смешко – 7.99 %
Ляшко – 4.85 %
Бойко – 4.02%
Кошулинський – 2.66 %
У виборчому окрузі №19 першу трійку склали:
Зеленський – 24,33%
Тимошенко – 22,14%
Порошенко – 15,2%
В той же час на ОВК у Володимир-Волинський продовжують привозити бюлетені з ДВК Любомльського, Володимир-Волинського та Іваничівського районів.
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