За кого найбільше проголосували у Володимирі

Зеленський, Тимошенко та Порошенко.



Додамо, що явка виборців на дільницях Володимира-Волинського склала 66,94%, - пише



У Володимирі-Волинському симпатії виборців розділилися наступним чином:



Зеленський – 28.87%

Тимошенко – 18.38%

Порошенко – 14.67%

Гриценко – 11.93 %

Смешко – 7.99 %

Ляшко – 4.85 %

Бойко – 4.02%

Кошулинський – 2.66 %



У виборчому окрузі №19 першу трійку склали:



Зеленський – 24,33%

Тимошенко – 22,14%

Порошенко – 15,2%



В той же час на ОВК у Володимир-Волинський продовжують привозити бюлетені з ДВК Любомльського, Володимир-Волинського та Іваничівського районів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За паралельним підрахунком голосів у Володимирі-Волинському визначили трійку лідерів:таДодамо, що явка виборців на дільницях Володимира-Волинського склала 66,94%, - пише Буг У Володимирі-Волинському симпатії виборців розділилися наступним чином:Зеленський – 28.87%Тимошенко – 18.38%Порошенко – 14.67%Гриценко – 11.93 %Смешко – 7.99 %Ляшко – 4.85 %Бойко – 4.02%Кошулинський – 2.66 %У виборчому окрузі №19 першу трійку склали:Зеленський – 24,33%Тимошенко – 22,14%Порошенко – 15,2%В той же час на ОВК у Володимир-Волинський продовжують привозити бюлетені з ДВК Любомльського, Володимир-Волинського та Іваничівського районів.

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