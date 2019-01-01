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На фасаді луцького медколеджу колись був Мойсей. РЕТРОФОТО

На фасаді луцького медколеджу колись був Мойсей. РЕТРОФОТО
Розповіли, яким колись був будинок родини Кронштейнів у Луцьку, де нині розташований медичний коледж.

Про це у Facebook повідомив Romek Pawluk.

Так, найвідоміший будинок родини Кронштейнів на початку вулиці Лесі Українки початково був зведений у неоготичному стилі і мав а фасаді фігуру Мойсея з декалогом.

Лише в 1891 році Кронштейни його перебудували, додавши третій поверх і пишно декорувавши фасад. Фігуру на вимогу міської влади забрали. Пишний декор демонтували самі ж Кронштейни у 1934 році.
На фасаді луцького медколеджу колись був Мойсей. РЕТРОФОТО

Фото І. Вайнштейна 1887 року

Довідково

Кронштейни – найбагатша родина у Луцьку в 1880-1939 роках, яка походить з території Австро-Угорщини. Вони володіли великою кількістю нерухомості і землі в Луцьку, будували, продавали, здавали в оренду і проводили багато інших комерційних операцій. Дехто із родини займався благодійністю, інші долучилися до культурного розвитку міста. Лише один Леон Кронштейн наприкінці 1930-х володів більш ніж півсотнею будинків у місті.

Війна розбила могутність родини, через Львів вони мусили тікати з України.

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Теги: архітектура, Луцьк, ретрофото
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