На фасаді луцького медколеджу колись був Мойсей. РЕТРОФОТО

Розповіли, яким колись був будинок родини Кронштейнів у Луцьку, де нині розташований медичний коледж.Про це у Facebook повідомив Romek Pawluk.Так, найвідоміший будинок родини Кронштейнів на початку вулиці Лесі Українки початково був зведений у неоготичному стилі і мав а фасаді фігуру Мойсея з декалогом.Лише в 1891 році Кронштейни його перебудували, додавши третій поверх і пишно декорувавши фасад. Фігуру на вимогу міської влади забрали. Пишний декор демонтували самі ж Кронштейни у 1934 році.Кронштейни – найбагатша родина у Луцьку в 1880-1939 роках, яка походить з території Австро-Угорщини. Вони володіли великою кількістю нерухомості і землі в Луцьку, будували, продавали, здавали в оренду і проводили багато інших комерційних операцій. Дехто із родини займався благодійністю, інші долучилися до культурного розвитку міста. Лише один Леон Кронштейн наприкінці 1930-х володів більш ніж півсотнею будинків у місті.Війна розбила могутність родини, через Львів вони мусили тікати з України.