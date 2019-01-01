вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради

Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради
У поліції розповіли про деталі інциденту, що стався у Луцьку поблизу міськради, де чоловік намагався скоїти самогубство.

Нагадаємо, що інцидент трапився майже о 19-й годині 5 квітня. За інформацією джерела, чоловік був у відчаї і звинувачував міську владу у бездіяльності. Зокрема, чоловік кричав: «Все проср*ли».

Його забрала карета швидкої медичної допомоги.

Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради


У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost прес-служба патрульної поліції розповіла про деталі інциденту.

"Надійшло повідомлення про спробу самогубства, по прибутті на місце події даного громадянина було затримано працівниками УПО, ті в подальшому повідомили що громадянин облив себе двома літрами бензину та кричав, що підпалить себе.

Вимогами даного громадянина було зустрітись з кандидатом в Призиденти Володимиром Зеленським", - повідомили в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцька міська рада, самогубство, поліція, підпал, бензин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Прихильники зе пішли в атаку.
Відповісти
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька вулиця засяяла по-новому
Сьогодні, 20:59
Поїхала на ринок і не повернулася: на Волині розшукують неповнолітню дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:34
Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради
Сьогодні, 20:18
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
Сьогодні, 20:14
Якою буде погода на вихідні, 6 та 7 квітня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Порізала вени і рвалася з балкона: у Луцьку через нещасну любов дівчина намагалася покінчити з життям Порізала вени і рвалася з балкона: у Луцьку через нещасну любов дівчина намагалася покінчити з життям
09 березень, 09:06
З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік
09 березень, 09:05
У Луцьку вночі з мосту хотів стрибнути п'яний чоловік. ВІДЕО У Луцьку вночі з мосту хотів стрибнути п'яний чоловік. ВІДЕО
01 березень, 13:13
Чоловік кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка» Чоловік кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка»
03 лютий, 22:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
Сьогодні, 19:18
 1
Луцька вулиця засяяла по-новому
Сьогодні, 20:59
 0
Поїхала на ринок і не повернулася: на Волині розшукують неповнолітню дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:34
 0
Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради
Сьогодні, 20:18
 0
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
Сьогодні, 20:14
 0
Медіа
відео
1/8