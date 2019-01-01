Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради





Нагадаємо, що інцидент трапився майже о 19-й годині 5 квітня. За інформацією джерела,



Його забрала карета швидкої медичної допомоги.







У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost прес-служба патрульної поліції розповіла про деталі інциденту.



"Надійшло повідомлення про спробу самогубства, по прибутті на місце події даного громадянина було затримано працівниками УПО, ті в подальшому повідомили що громадянин облив себе двома літрами бензину та кричав, що підпалить себе.



Вимогами даного громадянина було зустрітись з кандидатом в Призиденти Володимиром Зеленським", - повідомили в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли про деталі інциденту, що стався у Луцьку поблизу міськради, де чоловік намагався скоїти самогубство.Нагадаємо, що інцидент трапився майже о 19-й годині 5 квітня. За інформацією джерела, чоловік був у відчаї і звинувачував міську владу у бездіяльності . Зокрема, чоловік кричав: «Все проср*ли».Його забрала карета швидкої медичної допомоги.У коментаріпрес-служба патрульної поліції розповіла про деталі інциденту."Надійшло повідомлення про спробу самогубства, по прибутті на місце події даного громадянина було затримано працівниками УПО, ті в подальшому повідомили що громадянин облив себе двома літрами бензину та кричав, що підпалить себе.Вимогами даного громадянина було зустрітись з кандидатом в Призиденти", - повідомили в поліції.

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