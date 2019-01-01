У Луцьку п'яний професор СНУ ім. Лесі Українки протаранив паркан і виїхав на тротуар
Сьогодні, 20:33
У Луцьку нетверезий водій збив паркан і виїхав на тротуар. Аварія сталася на вулиці Домни Гордіюк надвечір 7 квітня.
Про це повідомили очевидці події у групі Автоандони Луцька.
Зокрема, у групі опублікували світлини з місця аварії і зазначили, що водій за кермом Audi був п'яний. На місце події викликали поліцію.
Зауважимо, що на фото - професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук Жолт Кормош.
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Про це повідомили очевидці події у групі Автоандони Луцька.
Зокрема, у групі опублікували світлини з місця аварії і зазначили, що водій за кермом Audi був п'яний. На місце події викликали поліцію.
Зауважимо, що на фото - професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук Жолт Кормош.
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