У Луцьку п'яний професор СНУ ім. Лесі Українки протаранив паркан і виїхав на тротуар





Про це повідомили очевидці події у групі



Зокрема, у групі опублікували світлини з місця аварії і зазначили, що водій за кермом Audi був п'яний. На місце події викликали поліцію.



Зауважимо, що на фото - професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук Жолт Кормош.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нетверезий водій збив паркан і виїхав на тротуар. Аварія сталася на вулиці Домни Гордіюк надвечір 7 квітня.Про це повідомили очевидці події у групі Автоандони Луцька Зокрема, у групі опублікували світлини з місця аварії і зазначили, що водій за кермом Audi був п'яний. На місце події викликали поліцію.Зауважимо, що на фото - професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук

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