Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска

навідалося на Центральний ринок Луцька, аби з'ясувати, скільки грошей доведеться віддати за природні вітаміни.Так, за 100 грамів листя салату на ринку здебільшого просять "акційну" ціну - 14,99. 100 грамів зеленої цибулі обійдуться у 15 гривень.Редиску ж продають на вагу та пучками. 100 грамів цього овоча вартують 5 гривень, за пучок просять 13-14 гривень.Ціни на кріп і петрушку теж не надто різняться. 100 грамів зелені обійдуться у 10 гривень, декотрі продавці пропонують придбати пучок кропу за 10 гривень, петрушки - за 5 гривень.Кілограм домашніх молоденьких огірочків коштує 50-55 гривень. Стільки ж вартує й кілограм огірків сорту "Зозуля".Окрім того, на ринку вже з'явилася полуниця. Ціна на цю ягоду поки "кусається" - 120-150 гривень за кілограм. Щоправда, продавці зізнаються: "Не наша, з Іспанії".Торговці кажуть, що далі ціни на зелень та овочі будуть зменшуватися. Однак традиційно "підскочать" до Великодніх свят.