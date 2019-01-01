Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Сьогодні, 13:00
На календарі - квітень. А це означає, що пора ховати банки з консервацією, бо на прилавках магазинів та на ринках усе частіше з'являються смачні дарунки природи.
Чи не всі лікарі говорять, що після зимового періоду організм як ніколи потребує поповнення запасів вітамінів. І якнайкраще для цього підходять зелень і овочі. Салат, петрушка, кріп містять вітаміни А, B2, C, різноманітні амінокислоти. Редиска ж багата натрієм, калієм, кальцієм, залізом. До того ж, зелень та овочі містять мінімум калорій та достатню кількість клітковини, що допоможе скинути зайві кілограми.
Інформаційне агентство ВолиньPost навідалося на Центральний ринок Луцька, аби з'ясувати, скільки грошей доведеться віддати за природні вітаміни.
Так, за 100 грамів листя салату на ринку здебільшого просять "акційну" ціну - 14,99. 100 грамів зеленої цибулі обійдуться у 15 гривень.
Редиску ж продають на вагу та пучками. 100 грамів цього овоча вартують 5 гривень, за пучок просять 13-14 гривень.
Ціни на кріп і петрушку теж не надто різняться. 100 грамів зелені обійдуться у 10 гривень, декотрі продавці пропонують придбати пучок кропу за 10 гривень, петрушки - за 5 гривень.
Кілограм домашніх молоденьких огірочків коштує 50-55 гривень. Стільки ж вартує й кілограм огірків сорту "Зозуля".
Окрім того, на ринку вже з'явилася полуниця. Ціна на цю ягоду поки "кусається" - 120-150 гривень за кілограм. Щоправда, продавці зізнаються: "Не наша, з Іспанії".
Торговці кажуть, що далі ціни на зелень та овочі будуть зменшуватися. Однак традиційно "підскочать" до Великодніх свят.
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Чи не всі лікарі говорять, що після зимового періоду організм як ніколи потребує поповнення запасів вітамінів. І якнайкраще для цього підходять зелень і овочі. Салат, петрушка, кріп містять вітаміни А, B2, C, різноманітні амінокислоти. Редиска ж багата натрієм, калієм, кальцієм, залізом. До того ж, зелень та овочі містять мінімум калорій та достатню кількість клітковини, що допоможе скинути зайві кілограми.
Інформаційне агентство ВолиньPost навідалося на Центральний ринок Луцька, аби з'ясувати, скільки грошей доведеться віддати за природні вітаміни.
Так, за 100 грамів листя салату на ринку здебільшого просять "акційну" ціну - 14,99. 100 грамів зеленої цибулі обійдуться у 15 гривень.
Редиску ж продають на вагу та пучками. 100 грамів цього овоча вартують 5 гривень, за пучок просять 13-14 гривень.
Ціни на кріп і петрушку теж не надто різняться. 100 грамів зелені обійдуться у 10 гривень, декотрі продавці пропонують придбати пучок кропу за 10 гривень, петрушки - за 5 гривень.
Кілограм домашніх молоденьких огірочків коштує 50-55 гривень. Стільки ж вартує й кілограм огірків сорту "Зозуля".
Окрім того, на ринку вже з'явилася полуниця. Ціна на цю ягоду поки "кусається" - 120-150 гривень за кілограм. Щоправда, продавці зізнаються: "Не наша, з Іспанії".
Торговці кажуть, що далі ціни на зелень та овочі будуть зменшуватися. Однак традиційно "підскочать" до Великодніх свят.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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