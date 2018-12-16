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Волинська облрада гальмує закупівлю обладнання для першачків

Волинська облрада гальмує закупівлю обладнання для першачків
Волинь увійшла до списку областей, де під загрозою зриву вчасні закупівлі обладнання для першого класу НУШ.

Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

Нагадаємо, голова Волинської ОДА Олександр Савченко вимагав термінового скликання сесії обласної ради у березні, якої вже не було три місяці. Відтак, без рішень депутатів область не може витрачати кошти на розвиток.

Однак депутати зберуться на пленарне засідання лише в травні.

Обласні ради Волинської й Івано-Франківської областей планують розподілити гроші для закупівлі обладнання для перших класів НУШ лише в травні, а Київська, Тернопільська та Запорізька області взагалі не мають розуміння щодо можливих термінів прийняття цього рішення.

Без такого розподілу місцеві органи самоврядування не можуть почати закупівлі, а значить у цих регіонах високий ризик зриву закупівель обладнання для класів НУШ до 1 вересня.

«Основна проблема в цих регіонах – з боку обласних рад, бо саме вони мають розподілити кошти. Дуже важливо, щоб суспільство знало: якщо у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській та Запорізькій областях парти та шкільне обладнання не встигнуть поставити до 1 вересня – це провина вашої облради, яка не змогла зібратися, щоб просто віддати далі гроші на місця для закупівель. Саме ці люди будуть винні в тому, що ваші діти не отримали парт, інших меблів та дидактичних матеріалів вчасно», – зазначила Лілія Гриневич.

Вона також додала, що зараз є вже 12 областей-лідерів, що розподілили всі кошти, а значить найближчим часом зможуть почати закупівлі. Зокрема, йдеться про: Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Одеську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Полтавську, Сумську та Львівську області.

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Теги: освіта, навчання, проблема, обладнання, закупівлі
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