Волинська облрада гальмує закупівлю обладнання для першачків





Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.



Нагадаємо, голова Волинської ОДА Олександр Савченко вимагав



Однак депутати зберуться на пленарне засідання лише в травні.



Обласні ради Волинської й Івано-Франківської областей планують розподілити гроші для закупівлі обладнання для перших класів НУШ лише в травні, а Київська, Тернопільська та Запорізька області взагалі не мають розуміння щодо можливих термінів прийняття цього рішення.



Без такого розподілу місцеві органи самоврядування не можуть почати закупівлі, а значить у цих регіонах високий ризик зриву закупівель обладнання для класів НУШ до 1 вересня.



«Основна проблема в цих регіонах – з боку обласних рад, бо саме вони мають розподілити кошти. Дуже важливо, щоб суспільство знало: якщо у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській та Запорізькій областях парти та шкільне обладнання не встигнуть поставити до 1 вересня – це провина вашої облради, яка не змогла зібратися, щоб просто віддати далі гроші на місця для закупівель. Саме ці люди будуть винні в тому, що ваші діти не отримали парт, інших меблів та дидактичних матеріалів вчасно», – зазначила Лілія Гриневич.



Вона також додала, що зараз є вже 12 областей-лідерів, що розподілили всі кошти, а значить найближчим часом зможуть почати закупівлі. Зокрема, йдеться про: Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Одеську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Полтавську, Сумську та Львівську області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь увійшла до списку областей, де під загрозою зриву вчасні закупівлі обладнання для першого класу НУШ.Про це заявила міністр освіти та науки, передає прес-служба МОН.Нагадаємо, голова Волинської ОДАвимагав термінового скликання сесії обласної ради у березні , якої вже не було три місяці. Відтак, без рішень депутатів область не може витрачати кошти на розвиток.Однак депутати зберуться на пленарне засідання лише в травні.Обласні ради Волинської й Івано-Франківської областей планують розподілити гроші для закупівлі обладнання для перших класів НУШ лише в травні, а Київська, Тернопільська та Запорізька області взагалі не мають розуміння щодо можливих термінів прийняття цього рішення.Без такого розподілу місцеві органи самоврядування не можуть почати закупівлі, а значить у цих регіонах високий ризик зриву закупівель обладнання для класів НУШ до 1 вересня.«Основна проблема в цих регіонах – з боку обласних рад, бо саме вони мають розподілити кошти. Дуже важливо, щоб суспільство знало: якщо у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Тернопільській та Запорізькій областях парти та шкільне обладнання не встигнуть поставити до 1 вересня – це провина вашої облради, яка не змогла зібратися, щоб просто віддати далі гроші на місця для закупівель. Саме ці люди будуть винні в тому, що ваші діти не отримали парт, інших меблів та дидактичних матеріалів вчасно», – зазначила Лілія Гриневич.Вона також додала, що зараз є вже 12 областей-лідерів, що розподілили всі кошти, а значить найближчим часом зможуть почати закупівлі. Зокрема, йдеться про: Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Одеську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Полтавську, Сумську та Львівську області.

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