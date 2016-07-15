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У селі на Волині люди підпалили траву, а згоріло понад 20 дерев

У селі на Волині люди підпалили траву, а згоріло понад 20 дерев
У селі Пірванче Горохівського району невідомі підпалили дерева.

Неприємний інцидент трапився учора, 9 квітня, близько 14 години, - пише газета Волинь-нова.

Так, на узбіччі люди необачно вирішили спалити дикорослі зарослі. Вогонь швидко перекинувся на приватну земельну ділянку з хвойними насадженнями і знищив 21 дерево.

Особи паліїв встановили.

Волинські рятувальники застерігають від спалювання сухостою: горить трава, а з ними звірі та пташині гнізда.

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Теги: дерева, пожежа
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