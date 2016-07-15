У селі на Волині люди підпалили траву, а згоріло понад 20 дерев





Неприємний інцидент трапився учора, 9 квітня, близько 14 години, - пише газета



Так, на узбіччі люди необачно вирішили спалити дикорослі зарослі. Вогонь швидко перекинувся на приватну земельну ділянку з хвойними насадженнями і знищив 21 дерево.



Особи паліїв встановили.



Волинські рятувальники застерігають від спалювання сухостою: горить трава, а з ними звірі та пташині гнізда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Пірванче Горохівського району невідомі підпалили дерева.Неприємний інцидент трапився учора, 9 квітня, близько 14 години, - пише газета Волинь-нова Так, на узбіччі люди необачно вирішили спалити дикорослі зарослі. Вогонь швидко перекинувся на приватну земельну ділянку з хвойними насадженнями і знищив 21 дерево.Особи паліїв встановили.Волинські рятувальники застерігають від спалювання сухостою: горить трава, а з ними звірі та пташині гнізда.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію