вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відбудеться чемпіонат з риболовлі

На Волині відбудеться чемпіонат з риболовлі
На трофейному озері Кричевичі, що у Ковельському районі Волині, відбудеться Чемпіонат України зі спортивної ловлі коропа.

Змагання рибалок анонсують на 12-16 серпня. Організовує турнір Федерація риболовного спорту України. Участь у чемпіонаті візьмуть 30 команд і триватиме він три доби.

Реєстрація на турнір Carp Pro зі спортивної ловлі коропа в особистому заліку відкриють 13 квітня о 9:00 на ресурсах на сторінці озера Кричевичі у Facebook та krychevychi.com.ua. При подачі попередньої заявки необхідно вказати назву команди та контактні дані.

Вартість участі у змаганнях - 3500 гривень, авансований внесок - 2000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, риболовля, Кричевичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відбудеться чемпіонат з риболовлі
Сьогодні, 18:18
Лучанка, яка перетворила квартиру на смердючий розплідник тарганів, не пустила комісію
Сьогодні, 17:59
У Володимирі знову включили опалення
Сьогодні, 17:54
Крав прикраси, дитячі скарбнички і фарш: на Волині судили квартирного злодія
Сьогодні, 17:40
На Волині «накрили» точку з фальсифікованим алкоголем на півмільйона гривень
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
Збірна України «обскакала» росіян на чемпіонаті з риболовлі в Африці, серед учасників – волинянин Збірна України «обскакала» росіян на чемпіонаті з риболовлі в Африці, серед учасників – волинянин
15 лютий, 11:10
Півметрові коропи та гігантський улов: як на Волині змагалися рибалки. ФОТО Півметрові коропи та гігантський улов: як на Волині змагалися рибалки. ФОТО
30 червень, 2018, 08:44
Як на Світязі змагалися рибалки. ФОТО Як на Світязі змагалися рибалки. ФОТО
18 лютий, 2018, 07:25
Луцькі рибалки стали третіми на «Кубку Світязя» з риболовлі Луцькі рибалки стали третіми на «Кубку Світязя» з риболовлі
29 січень, 2017, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тваринам потрібен дім: луцьким патрульним влаштували фотосесію з покинутими песиками
09 квітень, 18:41
 1
9 квітня – яке сьогодні свято і чому категорично забороняться сваритись в цей день
09 квітень, 10:08
 1
На Волині відбудеться чемпіонат з риболовлі
Сьогодні, 18:18
 0
Отримують продукти поштою і не купують парфуми: тонкощі життя луцьких мусульман
Сьогодні, 18:03
 0
Лучанка, яка перетворила квартиру на смердючий розплідник тарганів, не пустила комісію
Сьогодні, 17:59
 0
Медіа
відео
1/8