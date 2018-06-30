На Волині відбудеться чемпіонат з риболовлі

На трофейному озері Кричевичі, що у Ковельському районі Волині, відбудеться Чемпіонат України зі спортивної ловлі коропа.Змагання рибалок анонсують на 12-16 серпня. Організовує турнір Федерація риболовного спорту України. Участь у чемпіонаті візьмуть 30 команд і триватиме він три доби.Реєстрація на турнір Carp Pro зі спортивної ловлі коропа в особистому заліку відкриють 13 квітня о 9:00 на ресурсах на сторінці озера Кричевичі у Facebook та krychevychi.com.ua. При подачі попередньої заявки необхідно вказати назву команди та контактні дані.Вартість участі у змаганнях - 3500 гривень, авансований внесок - 2000 гривень.