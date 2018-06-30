На Волині відбудеться чемпіонат з риболовлі
Сьогодні, 18:18
На трофейному озері Кричевичі, що у Ковельському районі Волині, відбудеться Чемпіонат України зі спортивної ловлі коропа.
Змагання рибалок анонсують на 12-16 серпня. Організовує турнір Федерація риболовного спорту України. Участь у чемпіонаті візьмуть 30 команд і триватиме він три доби.
Реєстрація на турнір Carp Pro зі спортивної ловлі коропа в особистому заліку відкриють 13 квітня о 9:00 на ресурсах на сторінці озера Кричевичі у Facebook та krychevychi.com.ua. При подачі попередньої заявки необхідно вказати назву команди та контактні дані.
Вартість участі у змаганнях - 3500 гривень, авансований внесок - 2000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання рибалок анонсують на 12-16 серпня. Організовує турнір Федерація риболовного спорту України. Участь у чемпіонаті візьмуть 30 команд і триватиме він три доби.
Реєстрація на турнір Carp Pro зі спортивної ловлі коропа в особистому заліку відкриють 13 квітня о 9:00 на ресурсах на сторінці озера Кричевичі у Facebook та krychevychi.com.ua. При подачі попередньої заявки необхідно вказати назву команди та контактні дані.
Вартість участі у змаганнях - 3500 гривень, авансований внесок - 2000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відбудеться чемпіонат з риболовлі
Сьогодні, 18:18
Лучанка, яка перетворила квартиру на смердючий розплідник тарганів, не пустила комісію
Сьогодні, 17:59
У Володимирі знову включили опалення
Сьогодні, 17:54