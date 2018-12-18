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13 громад на Волині юридично перейшли до ПЦУ

13 громад на Волині юридично перейшли до ПЦУ
У Волинській області 13 громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.

Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:

1) «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» с.Марковичі Горохівського району Волинської області у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Марковичі Горохівського району Волинської області»;

2) «Релігійна організація «Свято-Симеонівська релігійна громада Української православної церкви» с.Суходоли Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Симеонівська релігійна громада Православної церкви України села Суходоли Володимир-Волинського району Волинської області»;

3) «Релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви» с.Бобли Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Бобли Турійського району Волинської області»;

4) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Доротище Ковельського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Доротище Ковельського району Волинської області»;

5) «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви» с.Радошин Ковельського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Радошин Ковельського району Волинської області»;

6) «Свято-Покровська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Диковини Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Диковини Горохівського району Волинської області»;

7) «Громада Свято-Різдво-Богородична Української православної церкви» с.Новостав Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Новостав Горохівського району Волинської області»;

8) «Релігійна організація «Івано-Богословська релігійна громада Української православної церкви» с.Старі Кошари Ковельського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада апостола Іоана Богослова Православної церкви України села Старі Кошари Ковельського району Волинської області»;

9) «Релігійна організація «Свято-Іоанно Богословська релігійна громада Української православної церкви» с.Охнівка Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято Іоано-Богословська релігійна громада Православної церкви України села Охнівка Володимир-Волинського району Волинської області»;

10) «Релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви с.П’ятидні» Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села П’ятидні Володимир-Волинського району Волинської області»;

11) «Свято-Казанська громада Української православної церкви» с.Дуліби Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Казанської ікони Божої Матері Православної церкви України села Дуліби Турійського району Волинської області»;

12) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви с.Радомишль Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Радомишль Луцького району Волинської області»;

13) «Релігійна організація «Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви» с.Заболотці Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Хресто-Воздвиженська релігійна громада Православної церкви України села Заболотці Іваничівського району Волинської області».

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Теги: релігія, церква, ПЦУ, УПЦ (МП)
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