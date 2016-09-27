Найдешевший в Україні борщ готують на Волині

Волинь - у трійці областей, де приготування борщу обійдеться найдешевше.Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мережДо класичного борщу ввійшли такі інгредієнти: свинина – 600 грамів, картопля та буряк – по 500 грамів, капуста – 300 грамів, морква та цибуля – по 200 грамів, томатна паста – 3 столові ложки, вода питна – 3,5-4 літри, лавровий лист, сіль, перець – за смаком, сметана – 200 грамів.Як виявилось, на початок березня 2019 року найдорожче зварити борщ у Закарпатській області. Там він обходиться в 109,1 гривні. А найдешевший буде в Тернопільській області – 91,8 гривні. Різниця у вартості складає 17 гривень, або 19 %.ТОП-3 регіонів із найдорожчим борщем: Закарпатська область – 109,1 гривні, Київ – 105,7 гривні і Харківська область – 105,1 гривні.Перша трійка найдешевших регіонів: Тернопільщина – 91,8 гривні, Львівщина – 95,8 гривні, Волинь – 96,7 гривні.