Найдешевший в Україні борщ готують на Волині
Сьогодні, 12:10
Волинь - у трійці областей, де приготування борщу обійдеться найдешевше.
Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
До класичного борщу ввійшли такі інгредієнти: свинина – 600 грамів, картопля та буряк – по 500 грамів, капуста – 300 грамів, морква та цибуля – по 200 грамів, томатна паста – 3 столові ложки, вода питна – 3,5-4 літри, лавровий лист, сіль, перець – за смаком, сметана – 200 грамів.
Як виявилось, на початок березня 2019 року найдорожче зварити борщ у Закарпатській області. Там він обходиться в 109,1 гривні. А найдешевший буде в Тернопільській області – 91,8 гривні. Різниця у вартості складає 17 гривень, або 19 %.
ТОП-3 регіонів із найдорожчим борщем: Закарпатська область – 109,1 гривні, Київ – 105,7 гривні і Харківська область – 105,1 гривні.
Перша трійка найдешевших регіонів: Тернопільщина – 91,8 гривні, Львівщина – 95,8 гривні, Волинь – 96,7 гривні.
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Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
До класичного борщу ввійшли такі інгредієнти: свинина – 600 грамів, картопля та буряк – по 500 грамів, капуста – 300 грамів, морква та цибуля – по 200 грамів, томатна паста – 3 столові ложки, вода питна – 3,5-4 літри, лавровий лист, сіль, перець – за смаком, сметана – 200 грамів.
Як виявилось, на початок березня 2019 року найдорожче зварити борщ у Закарпатській області. Там він обходиться в 109,1 гривні. А найдешевший буде в Тернопільській області – 91,8 гривні. Різниця у вартості складає 17 гривень, або 19 %.
ТОП-3 регіонів із найдорожчим борщем: Закарпатська область – 109,1 гривні, Київ – 105,7 гривні і Харківська область – 105,1 гривні.
Перша трійка найдешевших регіонів: Тернопільщина – 91,8 гривні, Львівщина – 95,8 гривні, Волинь – 96,7 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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