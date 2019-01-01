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Відомо, що у Луцьку відкриють замість «Опери»

Відомо, що у Луцьку відкриють замість «Опери»
Замість популярного свого часу закладу «Opera Dance Club» відкриють новий нічний клуб.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За інформацією джерела, новий нічний клуб називатиметься «Queen». Там буде зал для дискотеки та приміщення для караоке.

Більше того, за попередньою інформацією, разом з нічним клубом планують відкрити спортивний покер-клуб «Royal Poker». Його облаштують на третьому поверсі торговельно-розважального комплексу «Гранд Волинь».

Нагадаємо, влітку минулого року власник «Opera Dance Club» Роман Хорзов оголосив про закриття закладу. Восени «Оперу» закрили, а натомість на вулиці Ковельській відкрили вже популярний сьогодні заклад «MOJO».

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Теги: «Opera Dance Club», «Queen», «Royal Poker», Луцьк
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