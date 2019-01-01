Відомо, що у Луцьку відкриють замість «Опери»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За інформацією джерела, новий нічний клуб називатиметься «Queen». Там буде зал для дискотеки та приміщення для караоке.



Більше того, за попередньою інформацією, разом з нічним клубом планують відкрити спортивний покер-клуб «Royal Poker». Його облаштують на третьому поверсі торговельно-розважального комплексу «Гранд Волинь».



Нагадаємо, влітку минулого року власник «Opera Dance Club» Роман Хорзов оголосив про закриття закладу. Восени «Оперу» закрили, а натомість на вулиці Ковельській



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