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Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО

Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із новою знахідкою ретро світлин із Волині, які стосуються села Поничів. На сучасному етапі село належить до Зимнівської сільської територіальної громади Володимир-Волинського району Волинської області.

Станом на Першу світову війну, село Поничів вважалось доволі молодим селом, адже створене воно було в 1835 році.

Усі представлені світлини були зроблені в роки Першої світової війни. Їх авторами є невідомі австрійські військові фотографи. Завдяки кадрам можна розгледіти панорами, вулиці, будинки, які на той час були в селі Поничів. Колекція дозволяє собі скласти враження про населений пункт на Волині 100 років тому. Одним із вражаючих фото, є те, де зображена пасіка. Спробуйте його віднайти самотужки, такої вже не зустрінеш сьогодні на Волині.

Навіть на фото можна побачити пожежу і руйнування, які зазнали будівлі в Поничеві.

Джерело фото: http://europeana.eu/

Тетяна Яцечко-Блаженко
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, ретрофото
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