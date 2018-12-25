Панорами, вулиці, пасіка: яким було волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО





Станом на Першу світову війну, село Поничів вважалось доволі молодим селом, адже створене воно було в 1835 році.



Усі представлені світлини були зроблені в роки Першої світової війни. Їх авторами є невідомі австрійські військові фотографи. Завдяки кадрам можна розгледіти панорами, вулиці, будинки, які на той час були в селі Поничів. Колекція дозволяє собі скласти враження про населений пункт на Волині 100 років тому. Одним із вражаючих фото, є те, де зображена пасіка. Спробуйте його віднайти самотужки, такої вже не зустрінеш сьогодні на Волині.



Навіть на фото можна побачити пожежу і руйнування, які зазнали будівлі в Поничеві.



Джерело фото:



Тетяна Яцечко-Блаженко



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