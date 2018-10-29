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У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО

У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
В озеро Кричевичі, що у Ковельському районі, цьогоріч запустили величезних коропів.

Так, в озеро запустили 73 коропа загальною вагою 928 кілограмів. Найменший - 10280, Найбільший - 19890.

Також створили сайт з можливістю бронювання секторів онлайн та багатьма дуже зручними функціями; полагодили кілька помостів, що просіли; будують кілька рибальських будиночків в секторах для зручності та комфорту.

В малому озері є осетр, якого можна половити на поплавок (при бажанні зварити юшку). Планують також придбати кілька мангалів, які можна буде орендувати при потребі.
У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО

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Теги: риболовля, риба, Кричевичі
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