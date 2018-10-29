У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО

В озеро Кричевичі, що у Ковельському районі, цьогоріч запустили величезних коропів.Так, в озеро запустили 73 коропа загальною вагою 928 кілограмів. Найменший - 10280, Найбільший - 19890.Також створили сайт з можливістю бронювання секторів онлайн та багатьма дуже зручними функціями; полагодили кілька помостів, що просіли; будують кілька рибальських будиночків в секторах для зручності та комфорту.В малому озері є осетр, якого можна половити на поплавок (при бажанні зварити юшку). Планують також придбати кілька мангалів, які можна буде орендувати при потребі.