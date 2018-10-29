У волинське озеро запустили величезних коропів. ФОТО
Сьогодні, 17:45
В озеро Кричевичі, що у Ковельському районі, цьогоріч запустили величезних коропів.
Так, в озеро запустили 73 коропа загальною вагою 928 кілограмів. Найменший - 10280, Найбільший - 19890.
Також створили сайт з можливістю бронювання секторів онлайн та багатьма дуже зручними функціями; полагодили кілька помостів, що просіли; будують кілька рибальських будиночків в секторах для зручності та комфорту.
В малому озері є осетр, якого можна половити на поплавок (при бажанні зварити юшку). Планують також придбати кілька мангалів, які можна буде орендувати при потребі.
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Так, в озеро запустили 73 коропа загальною вагою 928 кілограмів. Найменший - 10280, Найбільший - 19890.
Також створили сайт з можливістю бронювання секторів онлайн та багатьма дуже зручними функціями; полагодили кілька помостів, що просіли; будують кілька рибальських будиночків в секторах для зручності та комфорту.
В малому озері є осетр, якого можна половити на поплавок (при бажанні зварити юшку). Планують також придбати кілька мангалів, які можна буде орендувати при потребі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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