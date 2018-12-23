Торік було троє, а зараз – ціла зграя: на території волинського лісгоспу оселилися лебеді. ФОТО





Повідомляє прес-служба



Очевидно, що така дружба птахів і людей виникла неспроста. Адже лісівники піклуються про своїх підопічних, роблячи все від них залежне, щоб життя лебедів на батьківщині було комфортним.



Торік птахів було лише троє, а цими вихідними прилетіла ціла зграя. Тепер їх 12.



Лісівники вірять, що це хороший знак. Адже лебідь завжди був символом відродження, чистоти, благородства, мудрості та досконалості.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ці величні птахи вже вкотре прилітають і залишаються на тривале проживання саме тут – на території ДП «Колківське ЛГ» (Маневицький р-н).Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ Очевидно, що така дружба птахів і людей виникла неспроста. Адже лісівники піклуються про своїх підопічних, роблячи все від них залежне, щоб життя лебедів на батьківщині було комфортним.Торік птахів було лише троє, а цими вихідними прилетіла ціла зграя. Тепер їх 12.Лісівники вірять, що це хороший знак. Адже лебідь завжди був символом відродження, чистоти, благородства, мудрості та досконалості.

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