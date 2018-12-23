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Торік було троє, а зараз – ціла зграя: на території волинського лісгоспу оселилися лебеді. ФОТО

Торік було троє, а зараз – ціла зграя: на території волинського лісгоспу оселилися лебеді. ФОТО
Ці величні птахи вже вкотре прилітають і залишаються на тривале проживання саме тут – на території ДП «Колківське ЛГ» (Маневицький р-н).

Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Очевидно, що така дружба птахів і людей виникла неспроста. Адже лісівники піклуються про своїх підопічних, роблячи все від них залежне, щоб життя лебедів на батьківщині було комфортним.

Торік птахів було лише троє, а цими вихідними прилетіла ціла зграя. Тепер їх 12.

Лісівники вірять, що це хороший знак. Адже лебідь завжди був символом відродження, чистоти, благородства, мудрості та досконалості.

Торік було троє, а зараз – ціла зграя: на території волинського лісгоспу оселилися лебеді. ФОТО

Торік було троє, а зараз – ціла зграя: на території волинського лісгоспу оселилися лебеді. ФОТО

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Теги: лебеді, лісгопс
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