На Волинь іде друга хвиля заморозків

З 18 до 20 квітня на Волині прогнозують другу хвилю заморозків. Вночі у ці дні очікують до 2-3 градусів морозу на поверхні ґрунту, а вдень – 8–13 градусів тепла.Про цеповідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, зазначили, що незважаючи на те, що завтра, 17 квітня, ще можливі невеликі дощі вдень та вночі, температура повітря на Волині вже прогріється до 10-12 градусів тепла вдень.Утім, наступний день, 18 квітня, прийде на Волинь із заморозками.Нагадаємо, з 22 квітня температура повітря стрімко підвищуватиметься. Цьому сприятиме тепле повітря, що прийде з Півдня. Щоправда, разом з ним на Волинь може прийти і невеликий дощ. Температура прогріватиметься до 13-18 градусів тепла.На Пасху,