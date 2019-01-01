Син селищного голови з Волині бореться за життя після звірячого нападу у Києві
Сьогодні, 18:00
Син локачинського селищного голови Богдана Іуса Артем, досі бореться за життя і перебуває у важкому стані після звірячого нападу у Києві.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів брат постраждалого Ігор Іус.
Нагадаємо,у ніч на 6 квітня невідомі напали на хлопця та завдали йому 13 ножових поранень.
Відразу після інциденту двадцятирічному Артему провели дві операції, згодом ще три.
На сьогодні стан хлопця і досі залишається вкрай важким, але рідні й друзі продовжують боротися за його життя і не полишають надії на диво.
Як пише брат Артема, то спочатку було соромно просити фінансової допомоги у сторонніх і викладати номери карток у соц. мережі, але зрозумів, що родина сама не потягне такі «космічні» суми.
«Шанси є, лікарі борються за життя», – з надією написав Ігор у відповідь.
Всіх небайдужих до людського горя просять допомогти. Варто зазначити, що у Артема не згортається кров, тому та, яку йому вливають від донорів не приживається повністю і потрібні спеціальні препарати щоб урятувати хлопця, а вони - надзвичайно дооорогі.
Ви можете пожертвувати чашкою кави, а Артему і його родині це дасть надію.
4149 4993 4141 8000 – брат Іус Ігор Богданович
4149 4996 4950 3230 – мама Іус Ірина Анатоліївна
Для бажаючих допомогти за кордоном – польський рахунок
31 1240 1037 1111 0010 6999 2963 (Igor Ius)
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів брат постраждалого Ігор Іус.
Нагадаємо,у ніч на 6 квітня невідомі напали на хлопця та завдали йому 13 ножових поранень.
Відразу після інциденту двадцятирічному Артему провели дві операції, згодом ще три.
На сьогодні стан хлопця і досі залишається вкрай важким, але рідні й друзі продовжують боротися за його життя і не полишають надії на диво.
Як пише брат Артема, то спочатку було соромно просити фінансової допомоги у сторонніх і викладати номери карток у соц. мережі, але зрозумів, що родина сама не потягне такі «космічні» суми.
«Шанси є, лікарі борються за життя», – з надією написав Ігор у відповідь.
Всіх небайдужих до людського горя просять допомогти. Варто зазначити, що у Артема не згортається кров, тому та, яку йому вливають від донорів не приживається повністю і потрібні спеціальні препарати щоб урятувати хлопця, а вони - надзвичайно дооорогі.
Ви можете пожертвувати чашкою кави, а Артему і його родині це дасть надію.
4149 4993 4141 8000 – брат Іус Ігор Богданович
4149 4996 4950 3230 – мама Іус Ірина Анатоліївна
Для бажаючих допомогти за кордоном – польський рахунок
31 1240 1037 1111 0010 6999 2963 (Igor Ius)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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