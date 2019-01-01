Син селищного голови з Волині бореться за життя після звірячого нападу у Києві

Богдана Іуса Артем, досі бореться за життя і перебуває у важкому стані після звірячого нападу у Києві.



Про це Ігор Іус.



Нагадаємо,



Відразу після інциденту двадцятирічному Артему провели дві операції, згодом ще три.



На сьогодні стан хлопця і досі залишається вкрай важким, але рідні й друзі продовжують боротися за його життя і не полишають надії на диво.



Як пише брат Артема, то спочатку було соромно просити фінансової допомоги у сторонніх і викладати номери карток у соц. мережі, але зрозумів, що родина сама не потягне такі «космічні» суми.



«Шанси є, лікарі борються за життя», – з надією написав Ігор у відповідь.



Всіх небайдужих до людського горя просять допомогти. Варто зазначити, що у Артема не згортається кров, тому та, яку йому вливають від донорів не приживається повністю і потрібні спеціальні препарати щоб урятувати хлопця, а вони - надзвичайно дооорогі.



Ви можете пожертвувати чашкою кави, а Артему і його родині це дасть надію.



4149 4993 4141 8000 – брат Іус Ігор Богданович

4149 4996 4950 3230 – мама Іус Ірина Анатоліївна

Для бажаючих допомогти за кордоном – польський рахунок

31 1240 1037 1111 0010 6999 2963 (Igor Ius)







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Син локачинського селищного голови, досі бореться за життя і перебуває у важкому стані після звірячого нападу у Києві.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів брат постраждалогоНагадаємо, у ніч на 6 квітня невідомі напали на хлопця та завдали йому 13 ножових поранень. Відразу після інциденту двадцятирічному Артему провели дві операції, згодом ще три.На сьогодні стан хлопця і досі залишається вкрай важким, але рідні й друзі продовжують боротися за його життя і не полишають надії на диво.Як пише брат Артема, то спочатку було соромно просити фінансової допомоги у сторонніх і викладати номери карток у соц. мережі, але зрозумів, що родина сама не потягне такі «космічні» суми.«Шанси є, лікарі борються за життя», – з надією написав Ігор у відповідь.Всіх небайдужих до людського горя просять допомогти. Варто зазначити, що у Артема не згортається кров, тому та, яку йому вливають від донорів не приживається повністю і потрібні спеціальні препарати щоб урятувати хлопця, а вони - надзвичайно дооорогі.Ви можете пожертвувати чашкою кави, а Артему і його родині це дасть надію.– брат Іус Ігор Богданович– мама Іус Ірина АнатоліївнаДля бажаючих допомогти за кордоном – польський рахунок(Igor Ius)

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