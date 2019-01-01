На Волині військовий втік з частини з автоматом: відомі деталі

Військовослужбовець зник з частини зі зброєю учора, 16 квітня, у Володимирі-Волинському. Наразі відомі деталі інциденту.Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.Відомо, що ввечері 16 квітня зі зброєювійськової частиниНа військову службу призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.Командування військової частини вживає максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.Ведуть посилену розшукову роботу спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції.У бригаді додають, що мають наполегливе прохання до всіх, хто має інформацію про місцеперебування чи пересування військовослужбовця Григоренка Артема Станіславовича, надати її за номерами телефонів (03342)2-48-91; (03342)3-31-00 або за номером 102.