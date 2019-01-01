На Волині військовий втік з частини з автоматом: відомі деталі
Сьогодні, 09:54
Військовослужбовець зник з частини зі зброєю учора, 16 квітня, у Володимирі-Волинському. Наразі відомі деталі інциденту.
Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.
Відомо, що ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив місце несення служби військовослужбовець строкової служби військової частини Григоренко Артем Станіславович.
На військову службу призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
Командування військової частини вживає максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.
Ведуть посилену розшукову роботу спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції.
У бригаді додають, що мають наполегливе прохання до всіх, хто має інформацію про місцеперебування чи пересування військовослужбовця Григоренка Артема Станіславовича, надати її за номерами телефонів (03342)2-48-91; (03342)3-31-00 або за номером 102.
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Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.
Відомо, що ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив місце несення служби військовослужбовець строкової служби військової частини Григоренко Артем Станіславович.
На військову службу призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
Командування військової частини вживає максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.
Ведуть посилену розшукову роботу спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції.
У бригаді додають, що мають наполегливе прохання до всіх, хто має інформацію про місцеперебування чи пересування військовослужбовця Григоренка Артема Станіславовича, надати її за номерами телефонів (03342)2-48-91; (03342)3-31-00 або за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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