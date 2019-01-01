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На Волині військовий втік з частини з автоматом: відомі деталі

На Волині військовий втік з частини з автоматом: відомі деталі
Військовослужбовець зник з частини зі зброєю учора, 16 квітня, у Володимирі-Волинському. Наразі відомі деталі інциденту.

Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.

Відомо, що ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив місце несення служби військовослужбовець строкової служби військової частини Григоренко Артем Станіславович.

На військову службу призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019 року проходив строкову військову службу в 14 окремій механізованій бригаді. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.

Командування військової частини вживає максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця.
Ведуть посилену розшукову роботу спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції.

У бригаді додають, що мають наполегливе прохання до всіх, хто має інформацію про місцеперебування чи пересування військовослужбовця Григоренка Артема Станіславовича, надати її за номерами телефонів (03342)2-48-91; (03342)3-31-00 або за номером 102.

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Теги: Сирена, військовий, Володимир-Волинський, Волинь, втеча
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