У Луцьку затримали чоловіка, який розклеював скандальні борди «Кінець»

Петра Порошенка.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник сектору превенції Луцького відділу поліції Юрій Сидорук.



Нагадаємо, раніше Ігоря Коломойського.



За словами Юрія Сидорука, у поліцію надійшло декілька звернень від громадян та представників "ОПОРИ" щодо розклеювання білбордів без вихідних даних. Загалом в різних частинах Луцька встигли розмістити 4 борди з написом «Кінець».



Поліцейські з'ясували, що розклеював таку антирекламу чоловік 1977 року народження. Він - мешканець міста Ківерці.



На порушника склали чотири адміністративні протоколи за ч.2 ст.212- (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали чоловіка, який розклеював антирекламу на білбордах з написом «Кінець» та силуетомПро це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник сектору превенції Луцького відділу поліціїНагадаємо, раніше у виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що власником скандальних бордів з Президентом і написом «Кінець» є група «Приват»За словами Юрія Сидорука, у поліцію надійшло декілька звернень від громадян та представників "ОПОРИ" щодо розклеювання білбордів без вихідних даних. Загалом в різних частинах Луцька встигли розмістити 4 борди з написом «Кінець».Поліцейські з'ясували, що розклеював таку антирекламу чоловік 1977 року народження. Він - мешканець міста Ківерці.На порушника склали чотири адміністративні протоколи за ч.2 ст.212- (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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