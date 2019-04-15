вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали чоловіка, який розклеював скандальні борди «Кінець»

У Луцьку затримали чоловіка, який розклеював скандальні борди «Кінець»
У Луцьку затримали чоловіка, який розклеював антирекламу на білбордах з написом «Кінець» та силуетом Петра Порошенка.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник сектору превенції Луцького відділу поліції Юрій Сидорук.

Нагадаємо, раніше у виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що власником скандальних бордів з Президентом і написом «Кінець» є група «Приват» Ігоря Коломойського.

За словами Юрія Сидорука, у поліцію надійшло декілька звернень від громадян та представників "ОПОРИ" щодо розклеювання білбордів без вихідних даних. Загалом в різних частинах Луцька встигли розмістити 4 борди з написом «Кінець».

Поліцейські з'ясували, що розклеював таку антирекламу чоловік 1977 року народження. Він - мешканець міста Ківерці.

На порушника склали чотири адміністративні протоколи за ч.2 ст.212- (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, скандал, Луцьк, чорний піар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яку рибу найдешевше розводити на Волині
Сьогодні, 15:38
У місті на Волині в житловому будинку викрали телефонний кабель
Сьогодні, 15:32
У Луцьку затримали чоловіка, який розклеював скандальні борди «Кінець»
Сьогодні, 15:15
Зеленського як кандидата в президенти не існує, – Гриценко
Сьогодні, 15:08
У Луцьку немає кому доглядати спортмайданчики і футбольні поля
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
У Луцьку в екс-голови виборчої комісії вкрали пакет з документами: подробиці інциденту У Луцьку в екс-голови виборчої комісії вкрали пакет з документами: подробиці інциденту
16 квітень, 16:44
«Дебатів на стадіоні не буде. Це не формат, це не шоу-бізнес», – луцький політолог «Дебатів на стадіоні не буде. Це не формат, це не шоу-бізнес», – луцький політолог
05 квітень, 16:52
Бере на «підтанцьовку» старі обличчя, – нардеп з Луцька про вчинки Зеленського Бере на «підтанцьовку» старі обличчя, – нардеп з Луцька про вчинки Зеленського
05 квітень, 13:03
На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про перший тур виборів та прогнози на другий На ток-шоу у Луцьку говоритимуть про перший тур виборів та прогнози на другий
03 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мережа «АТБ»: шанс економити, не відмовляючись від якісної їжі*
Сьогодні, 16:30
 0
У селі на Волині люди закидають сміттям покинуті могили
Сьогодні, 16:25
 0
Мільйони сіянців і тисячі гектарів території: весна-2019 у волинських лісах. ФОТО
Сьогодні, 16:14
 0
Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:09
 0
Подорожчання проїзду в маршрутках до 6 гривень: у мерії не хочуть чути думку лучан
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8