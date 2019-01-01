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6 гривень – це мало, – луцький перевізник про підвищення вартості проїзду в маршрутках

6 гривень – це мало, – луцький перевізник про підвищення вартості проїзду в маршрутках
Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін вважає, що підвищення вартості проїзду до 6 гривень недостатнє для того, аби купувати нові автобуси та навіть підтримувати наявні у належному стані.

Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.

Заступник мера міста Григорій Недопад розповів, що обговорення передбачене законодавством. На зустріч запросили посадовців, депутатів, представників громадськості, перевізників.

Виконувач обов'язків директора департаменту економічної політики міськради Костянтин Патракеєв повідомив, що проект щодо зміни вартості проїзду опублікували на сайті міської ради 2 лютого 2019 року і протягом майже двох місяців надійшла пропозиція лише від «АТП №1». Перевізник просить, аби у вечірній час вартість проїзду підвищили до 7 гривень.

За словами Костянтина Патракеєва, луцькі перевізники кажуть про нерентабельність обслуговування рейсів. До прикладу, у тарифі в 5 гривень передбачили ціну на літр бензину у розмірі 23 гривні, тоді як фактична вартість – 26 гривень. Зросли витрати на технічне обслуговування, ремонти автобусів, на мастильні матеріали, шини, оплату праці тощо.

«Таким чином, новий розрахунковий тариф складає 5,74 гривень, а не як було 4,69 гривень», - сказав Патракеєв.

Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін зауважив, що до сьогодні мова йшла не про вартість проїзду, а про розрахунковий тариф. З його слів, підприємства подавали свої розрахунки, але вони передбачають набагато вищий тариф, аніж 6 гривень. Він назвав основні чинники тарифу: вартість пального, амортизаційні відрахування та заробітна плата.

«На сьогодні у тарифі 6 гривень закладають зарплату водія 7500 гривень. Але на сьогодні в наших умовах переважна більшість водіїв не бажає працювати за таку зарплату. Польща під боком і там заробіток водія від 1 тисячі євро», - констатував він.

Сергій Дьомін каже, що вік автобусів у середньому 8-9 років. Нині новий автобус вартує 2,5 мільйона гривень. Тому навіть тариф у 6 гривень, на переконання Дьоміна, не дозволить не те, щоб відновлювати рухомий склад, а й підтримувати його у належному стані.

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Теги: Луцьк, перевізник, тариф
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Коментарі 4
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Давай по 60!Для жидви скільки не дай,завжди мало.Це не автобуси,а срачі на колесах. І 90% шоферюг_наглота.За що люди плотять?
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Яка нах...зарплата водія 7500
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Дьомін, скотина, втікай з міста, бо псевдовладу лучани просто викинуть, а от тебе за знущання над жителями Дубнівської зі своєю вічновідсутньою ввечері 1-кою - прив'яжуть до неї ж, і потягнуть за межі Луцька. Факт. На твоїх маршрутах, безвідповідальне порушуюче бидло, треба ЗНИЖУВАТИ вартість, і то давно!
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