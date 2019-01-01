У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
Сьогодні, 11:53
У Луцьку в історичній частині міста, на вулиці Братковського біля будинків 31 та 33а, муніципали зносять старі занедбані сараї з огорожами.
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.
До слова, згідно рішень виконкому розпочали демонтаж незаконних конструкцій та споруд з відновленням благоустрою.
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Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.
До слова, згідно рішень виконкому розпочали демонтаж незаконних конструкцій та споруд з відновленням благоустрою.
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