У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди





Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.



До слова, згідно рішень виконкому розпочали демонтаж незаконних конструкцій та споруд з відновленням благоустрою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в історичній частині міста, на вулиці Братковського біля будинків 31 та 33а, муніципали зносять старі занедбані сараї з огорожами.Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.До слова, згідно рішень виконкому розпочали демонтаж незаконних конструкцій та споруд з відновленням благоустрою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію