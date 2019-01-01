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У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди

У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
У Луцьку в історичній частині міста, на вулиці Братковського біля будинків 31 та 33а, муніципали зносять старі занедбані сараї з огорожами.

Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.

До слова, згідно рішень виконкому розпочали демонтаж незаконних конструкцій та споруд з відновленням благоустрою.

У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди
У Луцьку біля Старого ринку муніципали зносять старі халабуди

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Теги: халабуди
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