Смертельна стрілянина на автомийці у Луцьку: двох підозрюваних залишили під вартою

Олександра Барташука та Михайла Ількуна.



Термін тримання під вартою продовжили на 60 днів – до 17 червня без можливості внесення застави.



Захисники підозрюваних просили обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Утім, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора



Суддя Андрій Сівчук аргументував це тим, що чоловіків підозрюють у скоєнні важкого злочину. Крім того, обвинувачені проживають за межами Волинської області. Зараз же ще триває розслідування, в ході якого ще не допитані потерпілі та свідки, не досліджені письмові матеріали кримінального провадження. Тож з метою забезпечення належної поведінки обвинувачених суд вирішив залишити їх під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.



Зауважимо, що двом іншим обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку - дали два роки умовно, тобто випустили на волю.



Барташуку ж і Ількуну замість убивства нині інкримінують "хуліганку".



Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.



У її результаті загинув лучанин,



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