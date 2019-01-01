Смертельна стрілянина на автомийці у Луцьку: двох підозрюваних залишили під вартою
Сьогодні, 13:28
Луцький міськрайонний суд сьогодні, 19 квітня, задовольнив клопотання прокурора і залишив під вартою двох учаників смертельної стрілянини на авто мийці у Луцьку – Олександра Барташука та Михайла Ількуна.
Термін тримання під вартою продовжили на 60 днів – до 17 червня без можливості внесення застави.
Захисники підозрюваних просили обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Утім, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора
Суддя Андрій Сівчук аргументував це тим, що чоловіків підозрюють у скоєнні важкого злочину. Крім того, обвинувачені проживають за межами Волинської області. Зараз же ще триває розслідування, в ході якого ще не допитані потерпілі та свідки, не досліджені письмові матеріали кримінального провадження. Тож з метою забезпечення належної поведінки обвинувачених суд вирішив залишити їх під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.
Зауважимо, що двом іншим обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку - дали два роки умовно, тобто випустили на волю.
Барташуку ж і Ількуну замість убивства нині інкримінують "хуліганку".
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
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Термін тримання під вартою продовжили на 60 днів – до 17 червня без можливості внесення застави.
Захисники підозрюваних просили обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Утім, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора
Суддя Андрій Сівчук аргументував це тим, що чоловіків підозрюють у скоєнні важкого злочину. Крім того, обвинувачені проживають за межами Волинської області. Зараз же ще триває розслідування, в ході якого ще не допитані потерпілі та свідки, не досліджені письмові матеріали кримінального провадження. Тож з метою забезпечення належної поведінки обвинувачених суд вирішив залишити їх під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.
Зауважимо, що двом іншим обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку - дали два роки умовно, тобто випустили на волю.
Барташуку ж і Ількуну замість убивства нині інкримінують "хуліганку".
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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