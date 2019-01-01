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Смертельна стрілянина на автомийці у Луцьку: двох підозрюваних залишили під вартою

Смертельна стрілянина на автомийці у Луцьку: двох підозрюваних залишили під вартою
Луцький міськрайонний суд сьогодні, 19 квітня, задовольнив клопотання прокурора і залишив під вартою двох учаників смертельної стрілянини на авто мийці у Луцьку – Олександра Барташука та Михайла Ількуна.

Термін тримання під вартою продовжили на 60 днів – до 17 червня без можливості внесення застави.

Захисники підозрюваних просили обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Утім, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора

Суддя Андрій Сівчук аргументував це тим, що чоловіків підозрюють у скоєнні важкого злочину. Крім того, обвинувачені проживають за межами Волинської області. Зараз же ще триває розслідування, в ході якого ще не допитані потерпілі та свідки, не досліджені письмові матеріали кримінального провадження. Тож з метою забезпечення належної поведінки обвинувачених суд вирішив залишити їх під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.

Зауважимо, що двом іншим обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку - дали два роки умовно, тобто випустили на волю.

Барташуку ж і Ількуну замість убивства нині інкримінують "хуліганку".

Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.

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Теги: стрілянина, Набережна, автомийка, вбивство, Луцьк
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