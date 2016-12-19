На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети





Про це інформує начальник авіаційного полігону, майор Олександр Балтян.



Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщений в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.



Тож, аби не сталося біди, волинян просять бути максимально обережними.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території авіаційного полігону у селі Поворськ Ковельського району з 23-25 квітня відбудуться навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) в день та вночі.Про це інформує начальник авіаційного полігону, майорТак, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщений в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.Тож, аби не сталося біди, волинян просять бути максимально обережними.

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